Il film del registra Tim Fehlbaum è in corsa per il Lola d'oro. Keystone

Il film «September 5», del registra svizzero Tim Fehlbaum, è stato nominato dieci volte al Premio del cinema tedesco (Deutscher Filmpreis). Parte quindi coni favori del pronostici per il Lola d'oro.

Keystone-SDA SDA

Il thriller sull'attentato ai Giochi olimpici del 1972 a Monaco di Baviera è fra i nominati per il miglior film, ha annunciato l'Accademia tedesca del cinema. La pellicola racconta gli avvenimenti dal punto di vista di una troupe televisiva americana che doveva coprire le competizione sportive.

«September 5» è anche in corsa per la miglior regia e la miglior sceneggiatura, mentre l'attrice Leonie Benesch in un premio per la migliore attrice non protagonista.

Nella categoria per il miglior film sono in corsa sei produzioni. Fra queste vi è il dramma «In Liebe, Eure Hilde» del regista tedesco Andreas Dresen, che racconta la storia della resistenza al nazismo portata avanti da Hilde Coppi (1909-1943).

Da segnalare anche la nomina di «Il seme del fico sacro» dell'iraniano Mohammad Rasoulof, già candidato all'Oscar per la Germania come miglior film straniero. La pellicola si occupa delle proteste scoppiate in Iran dopo la morte di Mahsa Amini nel 2022.

I premi verranno consegnati il 9 maggio a Berlino.