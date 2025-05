Barbara d'Urso esce dal silenzio: «Un dolore profondo. Non potevo restare»

Dopo essere stata rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5 Barbara d'Urso ha deciso di lasciare l'Italia per un po'. IMAGO/ABACAPRESS

Barbara d'Urso condivide il suo dolore per l'uscita da Mediaset, dove ha lavorato per 25 anni, e racconta come ha affrontato il cambiamento improvviso nella sua vita.

In un'intervista a «Sette», l'inserto del «Corriere della Sera», la conduttrice racconta il suo dolore e la sorpresa per la drastica riduzione dei messaggi ricevuti: «Fino al giorno prima ricevevo in media 200 messaggi, dal giorno dopo solo 10. Sono rimasti solo gli amici più stretti», confida.

Dopo essere stata rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5, ora affidata a Myrta Merlino, Barbara ha deciso di lasciare l'Italia per un po'.

«Non potevo restare, troppo dolore», spiega. Ha scelto Londra come destinazione, dove ha affittato un appartamento e si è iscritta a un college per studiare inglese, frequentando lezioni dalle otto del mattino fino al pomeriggio.

Nonostante l'assenza dalla televisione, la conduttrice ha trovato nuove strade per esprimersi. È tornata al teatro e ha avviato una società di eventi, la «B&Fable», insieme all'amica Francesca Caldarelli Liuzzi.

«Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto», sottolinea, mostrando una resilienza che l'ha aiutata a superare questo periodo difficile.

