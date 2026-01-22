Fiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»

Fiorello. Covermedia

Il messaggio in radio dopo il lutto del conduttore.

Covermedia Covermedia

Durante una puntata di «La Pennicanza», il programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, lo showman ha rivolto un pensiero pubblico a Stefano De Martino, colpito in queste ore dalla scomparsa del padre Enrico, morto all'età di 61 anni.

Un momento inatteso, dal tono profondamente personale, che ha trasformato la trasmissione in uno spazio di condivisione autentica.

«Alla stessa età di Stefano ho perso mio padre, che aveva 61 anni», ha detto Fiorello in diretta, lasciando per un attimo da parte ironia e ritmo. Una frase breve, ma carica di esperienza vissuta, che ha subito trovato eco sui social e tra gli ascoltatori, diventando il cuore emotivo della puntata.

Il lutto che ha colpito De Martino è stato confermato da ambienti Rai, che hanno espresso vicinanza al conduttore e alla sua famiglia. Nel corso degli anni, lo stesso De Martino aveva raccontato in più occasioni il rapporto complesso e profondo con il padre, ricordando come inizialmente temesse che la scelta artistica potesse deluderlo.

In una precedente intervista televisiva aveva ammesso che «papà aveva paura che potessi farmi male», sottolineando un legame fatto di rispetto e protezione reciproca.

Solidarietà discreta, lontana dagli eccessi

Il messaggio di Fiorello si inserisce in un contesto di solidarietà discreta, lontana dagli eccessi, ma capace di colpire per sincerità. Non un intervento costruito, ma un gesto umano, maturato dall'esperienza personale.

Sul fronte professionale, Fiorello prosegue con «La Pennicanza», in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio2, mentre De Martino resta alla guida di «Affari Tuoi» nell'access prime time di Rai 1, confermando gli impegni televisivi già programmati.