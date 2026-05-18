TVFiorello chiama Amadeus dal Salone del Libro: «Dai Ama, torna in Rai»
Covermedia
18.5.2026 - 13:00
Dal Salone del Libro di Torino, Fiorello ha riacceso il caso Amadeus, invitandolo a tornare in Rai. Inoltre lo showman ha trasformato l'incontro con Aldo Grasso in uno spettacolo tra TV, gag e nostalgia.
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18.05.2026, 13:00
18.05.2026, 13:09
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Fiorello riaccende il caso Amadeus con un appello pubblico dal Salone del Libro.
Sabato all'Auditorium del Lingotto di Torino, l'incontro con il critico televisivo Aldo Grasso si è trasformato in uno show improvvisato tra ricordi della Rai, ironia e battute sulla televisione contemporanea.
Il conduttore siciliano ha coinvolto anche l'interprete della lingua dei segni presente sul palco, scherzando sul ritmo serrato del suo intervento davanti al pubblico del Salone.
Il momento più commentato è arrivato quando lo showman ha chiamato in causa Amadeus, compagno di diverse avventure televisive tra Sanremo e «Viva Rai2!».
«Sarebbe il caso che tornasse a casa»
«Sarebbe il caso che tornasse a casa. Non se la passa bene, dai Ama torna in Rai». La frase è stata accolta dal pubblico tra applausi e risate, alimentando nuove indiscrezioni sul futuro del conduttore, anche se al momento non esistono conferme ufficiali su un possibile ritorno in Rai.
Nel corso della conversazione con Grasso, il padrone di casa di «La Pennicanza» ha anche criticato l'eccesso di programmi crime in televisione: «Troppo spazio agli omicidi oggi. Io quando sento parlare di Garlasco cambio canale».
Poi il ricordo della TV degli anni Settanta e Ottanta, quando «la sorpresa era parte dello spettacolo» e il pubblico non aveva alternative infinite tra piattaforme e streaming.
Lo show radiofonico «La Pennicanza», realizzato insieme a Fabrizio Biggio, prosegue intanto su Rai Radio2 anche dopo l'evento torinese.
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