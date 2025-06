Giorgia Covermedia

A «La Pennicanza» su Rai Radio2, lo showman lancia un'anteprima inedita scatenando la reazione sorpresa (e divertita) della cantante.

«Fiore, sei matto!».

È bastato questo per capire che Giorgia non se l'aspettava. Durante l'ultima puntata de «La Pennicanza», il programma condotto da Fiorello su Rai Radio2, lo showman ha spoilerato in diretta un frammento inedito del nuovo brano della cantante romana.

Collegata al telefono – e, a quanto pare, colta letteralmente in un momento di pausa in bagno – Giorgia ha ascoltato stupita le prime note del suo brano, ancora in lavorazione. La sua reazione è stata immediata: «Oddio Fiore, ma come hai fatto? Non ce l'ho neanche io finito!». Una sorpresa vera, che ha strappato risate nello studio e tra gli ascoltatori.

Il pezzo – del quale non si conosce ancora il titolo né la data di uscita – è stato definito dalla stessa artista «bellissimo». E ha aggiunto, tra l'imbarazzo e l'affetto: «Tu puoi fare tutto per me». Nessun incidente diplomatico, quindi, ma l'ennesima prova della complicità tra Fiorello e i suoi ospiti.

«La Pennicanza», concluso il 6 giugno per la pausa estiva, tornerà probabilmente a ottobre. Il colpo di scena in chiusura ne conferma il tono: imprevedibile, scanzonato e assolutamente virale.