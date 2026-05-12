Fiorello

Lo showman ha parlato della reunion a «La Pennicanza» dopo l'incontro con Ethan e Thomas.

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Fiorello rilancia la reunion dei Måneskin e cita direttamente il Festival di Sanremo 2027.

Lo showman siciliano alimenta le voci sul ritorno della band romana e parla apertamente di una reunion sul palco dell’Ariston.

Durante la puntata dell’11 maggio de «La Pennicanza», il programma condotto con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, Fiorello ha acceso il dibattito sul futuro dei Måneskin.

Il conduttore ha incontrato Ethan Torchio e Thomas Raggi agli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, per poi lasciarsi andare a uno spoiler destinato a far discutere fan e osservatori del mondo dello spettacolo: «I Måneskin torneranno insieme, la reunion si farà a Sanremo 2027».

La frase, rilanciata rapidamente sui social e dai principali siti di spettacolo, non è stata accompagnata da conferme ufficiali né dalla band né dalla Rai.

Il gruppo, però, non ha mai annunciato uno scioglimento definitivo, nonostante negli ultimi mesi i componenti abbiano portato avanti percorsi artistici separati. Damiano David ha consolidato la propria carriera internazionale da solista, Victoria De Angelis ha proseguito l’attività da DJ tra Europa e Stati Uniti, mentre Ethan Torchio e Thomas Raggi sono rimasti più defilati sul piano mediatico.

L’uscita del volto di «Viva Rai2!» assume peso anche per il contesto in cui arriva. I Måneskin restano infatti legati in modo indissolubile al Festival che nel 2021 li consacrò con «Zitti e buoni», aprendo la strada al trionfo all’Eurovision Song Contest e al successo internazionale.

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione senza conferme ufficiali, ma il riferimento esplicito all’Ariston e al 2027 ha già riacceso le aspettative dei fan sul possibile ritorno della band romana.