Fiorello Covermedia

Lo showman non tornerà al Festival 2026 «per rispetto» al collega Amadeus e alla trasparenza verso il pubblico.

Covermedia Covermedia

Fiorello apre al congedo dal Festival di Sanremo.

«Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus», ha dichiarato lo showman sul palco del «Festival dello Spettacolo» al Superstudio Più di Milano.

«Io con un’altra persona non ci posso andare... non sarebbe giusto, anche per chi lo guarda, vedermi sempre lì», ha aggiunto, riferendosi all’ipotesi di una partecipazione nei prossimi anni.

Riferendosi poi al suo stato di salute, ha scherzato: «Con l’alluce rigido e malanni vari... può bastare così».

Sul tema della televisione odierna, Fiorello ha osservato: «I varietà oggi durano tre ore... a che ora lo dovrei iniziare, alle 23? Finirebbe alle sei del mattino».

E ancora: «Una volta alle 20.30 annunciavano il programma e noi già partivamo... ogni cosa è figlia del suo tempo».

Con le sue parole, Fiorello sembra chiudere un capitolo: dopo cinque partecipazioni consecutive al Festival come ospite e protagonista, decide di tirare il freno per lasciare spazio a nuovi volti.