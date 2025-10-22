Fiorello

Lo showman italiano Fiorello smentisce le voci su un ritorno in televisione e spiega perché oggi preferisce il microfono alla telecamera.

Fiorello mette a tacere ogni voce sul suo presunto ritorno televisivo: «Non ho progetti in questo senso».

In un'intervista concessa al settimanale «TV Sorrisi e Canzoni», lo showman ha chiarito che non è previsto alcun rientro sul piccolo schermo, almeno per ora.

Dopo il grande successo di «Viva Rai2!», Fiorello sembra intenzionato a prendersi una pausa dal video per dedicarsi alla radio, il mezzo che continua a considerare più autentico e creativo.

«La radio resta la mia dimensione ideale», ha spiegato. «Non essendoci immagini, costringe chi ascolta a immaginare. Prima faccio la radio per avere idee, poi le porto a teatro e infine in tv, ma solo quando ne vale davvero la pena».

In onda con «La Pennicanza» su Radio 2

Il conduttore ha ricordato con ironia la recente incursione su Rai 1 con «Cinque minuti» di Bruno Vespa... senza Bruno Vespa, definendola «solo un gioco, una parentesi». Nessun segnale, dunque, di un imminente ritorno stabile sul piccolo schermo.

Lo showman è attualmente alla guida di «La Pennicanza» su Rai Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 (e in replica la mattina seguente alle 7:00) a partire da metà ottobre 2025.

In più, si ipotizza una versione televisiva del programma in seconda serata su Rai 2, ancora in fase di valutazione.