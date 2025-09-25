Rai Radio 2Fiorello riparte in radio da ottobre con «La Pennicanza»
Covermedia
25.9.2025 - 11:00
Una ventata di leggerezza su Rai Radio 2 con lo showman Fiorello e il fedele Biggio.
Da metà ottobre Fiorello torna alla guida del programma radiofonico «La Pennicanza» su Rai Radio 2. Al suo fianco ci sarà ancora una volta l'amico e collega Fabrizio Biggio, ormai parte integrante del progetto.
L'annuncio è arrivato durante una diretta Instagram, girata in un ristorante di Trastevere, in cui Fiorello, con il suo consueto stile irriverente, ha spiegato le motivazioni del ritorno: «Stiamo tornando. Radio2 aspettaci», ha detto riferendosi al clima d'«usura» mediatico che ritiene opprimente.
«La Pennicanza», già trasmessa in primavera in fascia pomeridiana con grande riscontro, mira a riconquistare il pubblico con gag, conversazioni spontanee e momenti imprevedibili.
Il format originale – senza copioni rigidi – resta intatto: «In questo velo di pesantezza serviamo noi una finestra di leggerezza», ha ribadito Fiorello.
L'orario previsto è dalle 13:45, come nella stagione precedente, anche se non è escluso qualche modifica al palinsesto.