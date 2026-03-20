Fiorello con Fabrizio Biggio

Annuncio in diretta e collocazione definita per il nuovo show nella fascia più delicata.

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«La Pennicanza» arriva su Rai 2 nella fascia delle 7.10 del mattino, un orario strategico già testato e capace di intercettare il pubblico nella routine quotidiana. L’annuncio è arrivato in diretta, con un titolo presentato in modo informale e una struttura ancora in evoluzione.

Il punto non è il nome, ma il metodo. Fiorello continua a costruire il proprio successo evitando la saturazione e riaccendendo l’interesse a ogni ritorno. Il pubblico risponde perché riconosce uno stile preciso: improvvisazione, ritmo serrato, attualità e un tono informale che crea familiarità. Un rapporto consolidato negli anni che va oltre il singolo programma.

«La Pennicanza andrà in onda anche su Rai 2 la mattina alle 7.10», come emerso durante l’annuncio, definisce con chiarezza la strategia di presidio della fascia. Più che il titolo, conta l’abitudine: occupare uno slot e trasformarlo in appuntamento fisso.

La scelta non è neutra. Il mattino di Rai 1 ora deve confrontarsi con un prodotto capace di spostare pubblico in modo trasversale, riaprendo una competizione interna che negli ultimi anni si era stabilizzata.

Il debutto è atteso nelle prossime settimane, con una programmazione dal lunedì al venerdì alle 7.10, mentre la Rai monitorerà ascolti e risposta del pubblico per eventuali aggiustamenti di palinsesto e la definizione definitiva del format.