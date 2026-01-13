  1. Clienti privati
Non solo radio Fiorello torna in onda con «La Pennicanza», ma ha altri progetti in vista...

Covermedia

13.1.2026 - 11:00

Fiorello
Fiorello

Ripartito su Radio2 lo show con Biggio tra satira e versione visual.

Covermedia

13.01.2026, 11:00

13.01.2026, 11:05

Fiorello torna in onda con «La Pennicanza». Il programma quotidiano di Rai Radio2, condotto insieme a Fabrizio Biggio, è ripartito lunedì 12 gennaio dopo la pausa di inizio anno e va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45.

Il ritorno conferma una formula ormai riconoscibile, costruita su improvvisazione, commento dell'attualità e dialogo continuo con il pubblico.

Fiorello guida la trasmissione con il suo stile diretto e irregolare, mentre Biggio agisce da spalla ironica e da contrappunto comico, alimentando un flusso narrativo che rifiuta copioni rigidi e scalette prestabilite.

Accanto alla diretta radiofonica, «La Pennicanza» prosegue anche in versione visual, visibile sul canale 202 del digitale terrestre e disponibile in streaming su RaiPlay. Un'estensione che amplia la fruizione del programma senza snaturarne l'identità, permettendo agli ascoltatori di assistere anche visivamente a gag, battute e deviazioni improvvise che nascono in studio.

Fiorello impegnato su più fronti

Nel corso delle prossime settimane, Fiorello sarà inoltre impegnato su più fronti. Oltre alla conduzione quotidiana di «La Pennicanza», accompagnerà il pubblico nel racconto dei principali eventi mediatici dell'inverno, a partire dal Festival di Sanremo, che seguirà con commenti e interventi in diretta.

Parallelamente, il conduttore resta al centro dei progetti editoriali Rai legati all'intrattenimento di prima linea, confermando una presenza costante e trasversale nel panorama televisivo e radiofonico del 2026.

