Billie Eilish

I Green Day, Gwen Stefani, Katy Perry, P!nk e i Red Hot Chili Peppers tra i tanti artisti che hanno aderito all'iniziativa solidale.

Covermedia Covermedia

Billie Eilish, Lady Gaga e Katy Perry sono tra le tante star che hanno aderito a FireAid, uno show benefico a sostegno delle persone gravemente colpite dagli incendi divampati a Los Angeles.

Il concerto si terrà il 30 gennaio e in attesa dell'aggiunta di altri nomi, hanno già confermato la loro presenza, oltre alle artisti già citate, i Green Day, Gwen Stefani, Jelly Roll, Joni Mitchell, P!nk, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, Stevie Nicks, Earth, Wind & Fire e Gracie Abrams. A questi nomi potrebbero aggiungersi anche gli U2.

Gli Eagles hanno già devoluto 2.5 milioni di dollari, ma non è confermato se la band si esibirà o meno allo show. I biglietti saranno in vendita a partire dal 22 gennaio.

Una raccolta con due obiettivi

L'evento si terrà in due diverse location in simultanea, all'Intuit Dome e nella Kia Forum, a Inglewood, e verrà trasmesso in streaming su varie piattaforme, tra cui Apple Music, Apple TV, Paramount+, Prime Video e Spotify.

Il denaro raccolto da FireAid verrà diviso in due parti: una parte per aiutare nell'immediato chi ha perso tutto a causa degli incendi, mentre un'altra cospicua somma sarà stanziata per progetti a lungo termine per evitare che possano ripetersi catastrofi di questo tipo.

I fondi verranno utilizzati per «ricostruire le infrastrutture, supportare le famiglie sfollate e promuovere tecnologie e strategie di prevenzione degli incendi». Gli spettacoli si terranno tre giorni prima della 67a edizione dei Grammy Awards.