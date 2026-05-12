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La cantante e attrice interpreterà la leggendaria artista franco-americana in un film diretto da Maïmouna Doucouré con il sostegno della famiglia Baker.

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FKA Twigs interpreterà Josephine Baker in un nuovo film biografico dedicato alla celebre ballerina, cantante e attivista per i diritti civili.

Il progetto viene sviluppato con la collaborazione dei figli superstiti dell'artista, Jean-Claude e Brian Bouillon Baker.

«Sono onorata di collaborare con la straordinaria Maïmouna Doucouré in questo progetto incredibile», ha dichiarato FKA Twigs, all'anagrafe Tahliah Barnett. «L'eredità di Josephine Baker è fonte di ispirazione per me e per tante persone nel mondo. Vive nei nostri cuori come una donna visionaria e rivoluzionaria, la cui storia resta potente e attuale. Non vedo l'ora di interpretarla sul grande schermo, raccontando la sua lotta, il suo amore, le sue perdite, il suo talento e il suo eroismo».

Il biopic, ancora senza titolo ufficiale, sarà scritto, diretto e prodotto da Maïmouna Doucouré, regista di «Cuties» coinvolta nel progetto da quattro anni, mentre le riprese inizieranno in autunno.

«Josephine Baker vive con me da anni», ha spiegato Doucouré. «Lavorando a questo film mi rendo conto di quanto fosse moderna, coraggiosa e complessa. Oltre la leggenda, voglio esplorare le sue contraddizioni, le sue ferite e il suo immenso coraggio, così come la sua lotta instancabile per la dignità».

La regista ha inoltre definito «un enorme onore» lavorare con FKA Twigs, sottolineando il desiderio di portare al pubblico internazionale «la storia di una donna che non ha mai smesso di reinventarsi e combattere per giustizia ed uguaglianza».

Nata nel 1906 a St. Louis con il nome di Freda Josephine McDonald, Baker raggiunse la fama a Parigi grazie ai suoi spettacoli di varietà, diventando una delle icone simbolo della Jazz Age e dei ruggenti Anni Venti.

Durante la Seconda guerra mondiale entrò nella Resistenza francese e negli anni successivi diventò una figura di primo piano del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Morì nel 1975 all'età di 68 anni.

FKA Twigs, oggi 38enne, ha già recitato in diversi progetti cinematografici, tra cui «Mother Mary» accanto a Anne Hathaway e Michaela Coel. Tra gli altri suoi film figurano «Honey Boy», «The Carpenter's Son» e il remake del 2024 di «Il corvo».