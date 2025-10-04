  1. Clienti privati
Non aveva il visto FKA Twigs sul crollo del tour nordamericano: «È stato catastrofico, ma ne sono uscita più forte»

Covermedia

4.10.2025 - 13:00

Fka Twigs
Fka Twigs

La cantante britannica svela le difficoltà vissute per il mancato visto e la rinascita creativa dopo lo stop forzato.

Covermedia

04.10.2025, 13:00

04.10.2025, 13:37

FKA Twigs ha definito «catastrofico» lo stop del suo tour nordamericano previsto tra marzo e aprile, compresa l'esibizione al Coachella.

In un'intervista a «The Hollywood Reporter», la cantautrice britannica ha spiegato come la mancata gestione dei visti da parte del suo team abbia fatto naufragare mesi di lavoro e preparazione: «È stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Le conseguenze emotive, fisiche e finanziarie per FKA Twigs come artista e come azienda sono state devastanti. Tutto quello che volevo era suonare davanti ai miei fan».

«Ho trasformato una cosa orribile in positiva»

L'artista 37enne, il cui nome reale è Tahliah Barnett, ha raccontato di essere stata «tenuta all'oscuro» della gravità della situazione e di aver scoperto solo in seguito che voli, documentazione e organizzazione tecnica non erano stati completati: «Ora so tutto di bus, trasporti, tempi delle dogane. Ho imparato, mio malgrado, cose che non avrei mai immaginato di dover sapere».

Con il tour cancellato, Twigs ha ospitato nove ballerini nella sua casa di Londra per continuare a lavorare allo spettacolo. «Mi hanno messa alle corde e ne sono uscita combattendo. Abbiamo vissuto insieme, danzato e riportato in vita il progetto. Ho trasformato qualcosa di orribile in positivo».

Dopo lo stop, l'artista è ripartita con concerti in Europa e negli Stati Uniti tra maggio e agosto. Confermata la sua presenza al Coachella del prossimo anno.

