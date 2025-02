Flavia Vento, 46 anni. Covermedia

La showgirl racconta la sua rinascita e il desiderio di incontrare il rapper milanese.

Covermedia Covermedia

Flavia Vento, 46 anni, torna a parlare della sua vita privata e della sua recente trasformazione.

Dopo anni difficili, ha deciso di smettere di bere, un cambiamento che l'ha portata a rivedere le sue priorità e a intraprendere un nuovo percorso personale.

«Ho attraversato momenti complicati, ma ho trovato la forza di cambiare» ha dichiarato in un'intervista. «Adesso mi sento bene, più lucida e determinata».

Attualmente, Flavia non è coinvolta in progetti televisivi o cinematografici di rilievo. Negli ultimi anni, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, dedicandosi principalmente al benessere personale e alla cura degli animali. Ha dichiarato di mantenersi in forma attraverso lo sport e un'alimentazione sana, oltre a impegnarsi attivamente nell'aiuto ai canili in difficoltà.

Tra le rivelazioni più sorprendenti, la showgirl ha espresso il desiderio di incontrare Fedez. «Mi piacerebbe conoscerlo, lo trovo una persona interessante» ha ammesso, suscitando curiosità sul motivo di questo interesse.

Vento ha anche raccontato di aver riscoperto una nuova serenità e di voler trasmettere un messaggio positivo a chi, come lei, ha affrontato periodi difficili. «La vita ti mette alla prova, ma si può sempre cambiare rotta» ha concluso.