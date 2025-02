Flavio Briatore Covermedia

Prima di cedere ufficialmente i suoi locali a Leonardo Maria Del Vecchio, l'imprenditore ha riacquistato le quote di minoranza, liquidando con generosità i suoi soci storici. Tra operazioni societarie e valutazioni milionarie, ecco come Briatore ha riorganizzato il suo impero prima del passaggio di mano definitivo.

Cifre, operazioni strategiche e una serie di passaggi societari complessi hanno caratterizzato la recente vendita del Twiga e del Billionaire.

Flavio Briatore, prima di cedere ufficialmente i suoi celebri locali a Leonardo Maria Del Vecchio, ha scelto di riacquistarli da sé stesso, effettuando una curiosa operazione finanziaria. Il 18 febbraio, nello studio del notaio Carlo Munafò di Saronno, la sua holding lussemburghese Majestas sàrl ha ceduto l'intero capitale di Twiga srl, Billionaire srl e Baydream srl a una nuova società appena costituita, la Red&Blue sàrl, anch'essa di proprietà di Briatore. Pochi giorni dopo, il pacchetto è stato venduto a Del Vecchio per 25 milioni di euro.

Un passaggio di proprietà con una valutazione precisa, utile anche per comprendere la generosità con cui Briatore ha liquidato nelle settimane precedenti i suoi soci di minoranza. Tra questi, Dimitri Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, e Dorothy Carmen Costantin, imprenditrice ed ex modella rumena.

L'operazione di liquidazione delle quote è iniziata con la Baydream, la società che gestiva il Twiga di Ventimiglia, locale aperto nella primavera del 2024. In quell'occasione, Briatore aveva ceduto il 10% delle quote a Dorothy Costantin per appena 1.500 euro, una cifra simbolica. Ma al momento della riacquisizione, il 21 gennaio 2025, Briatore ha pagato la stessa partecipazione ben 300.000 euro, valutando così il Twiga di Ventimiglia 3 milioni di euro.

Se la Baydream ha rappresentato una piccola parte dell'operazione, la quota più significativa da riacquistare era quella detenuta da Dimitri Kunz, che possedeva il 30,3% di Twiga srl, società il cui valore stimato era di 16 milioni di euro. Considerando questa valutazione, la quota di Kunz sarebbe dovuta valere circa 4,9-5 milioni di euro. Eppure, Briatore ha scelto di liquidarlo con 6,3 milioni di euro, riconoscendo così un premio di circa 1,3 milioni di euro.

L'addio di Briatore alla coppia Santanché-Kunz segna la fine di una collaborazione imprenditoriale durata anni. Oltre alla risoluzione del rapporto nel Twiga, Briatore ha anche chiuso un altro affare con la ministra del Turismo e il suo compagno: la cessione della sua quota nel ristorante El Camineto di Cortina d'Ampezzo. Nell'ottobre 2024, l'imprenditore ha venduto il suo 25,5% della società a Kunz e al socio kazako Andrey Toporov per 200.000 euro, dopo aver investito solo 50.000 euro un anno prima.

Ora, Kunz è azionista di maggioranza del ristorante con il 52,25% delle quote, e l'attività si è rivelata un successo: dal giorno dell'inaugurazione, il 6 dicembre 2023, fino alla fine dell'anno, ha incassato quasi 800.000 euro, con un utile di oltre 30.000 euro.