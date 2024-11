Flavio Briatore insieme all'ex moglie Elisabetta Gregoraci.

L'imprenditore Flavio Briatore ha commentato gli ultimi gossip circa un riavvicinamento all'ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

Covermedia

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono di nuovo vicini.

Di recente lei ha chiuso la sua relazione con l'imprenditore fiorentino Giulio Fratini e si è riavvicinata all'ex marito, dal quale tredici anni fa ha avuto il figlio Nathan Falco.

Qualcuno ha parlato di nozze bis per l'ex coppia, ma Briatore ha smentito tutto al settimanale «Oggi»: «Nessun matrimonio in vista, per me Elisabetta è famiglia», ha detto.

Dunque, nessun ritorno di fiamma. L'affetto però è grande, come ha spiegato anche la Gregoraci a Caterina Balivo, ospite de «La volta buona» su Rai1.

«Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero», ha ammesso la soubrette.

Per il momento restano entrambi single.

Covermedia