Flavio Briatore ha passato l'ultima domenica di maggio a Monte Carlo con i suoi figli Nathan Falco e Leni. Le madri, Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum, hanno reagito positivamente alla riunione familiare sui social media.

L'imprenditore ha condiviso uno scatto del fine settimana su Instagram, sotto il quale le rispettive madri, Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum, hanno commentato con degli emoji a forma di cuore.

Il post e i commenti sono il segno che nonostante le difficoltà passate, i rapporti famigliari, soprattutto tra padre e figlia, si sono rasserenati.

Flavio Briatore ha scelto di trascorrere l'ultima domenica di maggio in compagnia dei suoi figli, Nathan Falco e Leni, a Monte Carlo, in occasione del Gran Premio di Monaco, come riporta «Leggo».

Il ragazzo è nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, mentre la giovane, che l'imprenditore non ha mai riconosciuto ufficialmente, è nata dalla relazione con la supermodella tedesca naturalizzata statunitense Heidi Klum.

La foto pubblicata sui social mostra l'ex dirigente sportivo mentre abbraccia affettuosamente i due figli. Le rispettive madri hanno reagito positivamente al post, commentando con degli emoticon a forma di cuore: tre da parte di Klum e due da parte di Gregoraci.

«Sono orgoglioso di lei»

Giova ricordare che Leni ha iniziato a frequentare l'Italia negli ultimi anni anche per conoscere meglio il padre biologico e il fratello.

La decisione di Briatore di non riconoscere ufficialmente la figlia era stata presa di comune accordo con Heidi. All'epoca la modella tedesca aveva scelto di crescere Leni con il suo ormai ex compagno, il cantante Seal, che aveva adottato la ragazza.

Anche se il rapporto tra padre e figlia c'è sempre stato, negli ultimi anni si sono ancor più avvicinati, come questo raro scatto dimostra: «Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco», ha confessato l'ex manager di Formula 1.

