Game show Flavio Insinna pronto a condurre «Ok! Il prezzo è giusto»

Covermedia

17.10.2025 - 11:00

Flavio Insinna
Flavio Insinna

La Rai punta sul conduttore romano per il ritorno del celebre game show in prima serata nel 2026.

Covermedia

17.10.2025, 11:00

17.10.2025, 11:03

Flavio Insinna è il nome in cima alla lista per condurre la nuova edizione di «Ok! Il prezzo è giusto».

Secondo «Novella 2000» e altre fonti televisive, la Rai avrebbe deciso di riportare in onda lo storico quiz, prodotto da Fremantle, con quattro serate speciali in prima serata a partire dalla primavera 2026.

L’operazione segnerebbe il ritorno di un classico amato dal pubblico e rappresenterebbe una mossa strategica per contrastare Mediaset sul terreno dei game show tradizionali. In passato, il format fu reso celebre da Iva Zanicchi, al timone per 13 anni.

La cantante e conduttrice si sarebbe detta disponibile a tornare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Secondo «Dagospia», Insinna sarebbe già in trattativa per la conduzione, forte della popolarità conquistata con programmi come «L’Eredità». Al momento, però, da Viale Mazzini non arrivano comunicazioni ufficiali.

«Ok! Il prezzo è giusto», trasmesso tra il 1983 e il 2001, resta uno dei format più longevi della TV italiana. Il suo ritorno nel 2026 potrebbe inaugurare una nuova era del quiz, con Insinna pronto a raccogliere l’eredità di una tradizione televisiva senza tempo.

