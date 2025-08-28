Flavio Insinna

Il conduttore annuncia la mancata seconda stagione del game-show preserale su La7.

Covermedia Covermedia

Flavio Insinna chiude un capitolo e guarda al futuro. Il conduttore ha annunciato il suo addio a «Famiglie d'Italia» attraverso un post su X, confermando che il programma non avrà una seconda stagione su La7: «Parlo a titolo personale, il programma non avrà una seconda stagione... Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce l'abbiamo messa tutta».

Speravo di ritrovare tutte e tutti e ripartire per una nuova stagione con tante famiglie amiche e amici. Pazienza. Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce la abbiamo messa tutta. Veramente ♥️ — Flavio Insinna (@insinnaflavio) August 26, 2025

Ispirato al format statunitense «Family Feud», lo show è andato in onda dal 7 ottobre 2024 al 3 aprile 2025, totalizzando circa 150 puntate e una media di share inferiore al 2%.

La decisione era già stata anticipata nei palinsesti di La7, quando il presidente Urbano Cairo aveva sottolineato come la fascia preserale non avesse dato i risultati attesi, nonostante l'impegno di Insinna e un format ben confezionato.

Non tutto è perduto: Insinna tornerà su Rai 1 nella nuova edizione di «Tale e Quale Show», accanto a Gabriele Cirilli, nel programma condotto da Carlo Conti.