Nessuna seconda stagioneFlavio Insinna saluta La7: «Famiglie d'Italia» cancellato per gli ascolti deludenti
Covermedia
28.8.2025 - 11:00
Il conduttore annuncia la mancata seconda stagione del game-show preserale su La7.
Flavio Insinna chiude un capitolo e guarda al futuro. Il conduttore ha annunciato il suo addio a «Famiglie d'Italia» attraverso un post su X, confermando che il programma non avrà una seconda stagione su La7: «Parlo a titolo personale, il programma non avrà una seconda stagione... Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce l'abbiamo messa tutta».
Speravo di ritrovare tutte e tutti e ripartire per una nuova stagione con tante famiglie amiche e amici. Pazienza. Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce la abbiamo messa tutta. Veramente ♥️
Ispirato al format statunitense «Family Feud», lo show è andato in onda dal 7 ottobre 2024 al 3 aprile 2025, totalizzando circa 150 puntate e una media di share inferiore al 2%.
La decisione era già stata anticipata nei palinsesti di La7, quando il presidente Urbano Cairo aveva sottolineato come la fascia preserale non avesse dato i risultati attesi, nonostante l'impegno di Insinna e un format ben confezionato.
Non tutto è perduto: Insinna tornerà su Rai 1 nella nuova edizione di «Tale e Quale Show», accanto a Gabriele Cirilli, nel programma condotto da Carlo Conti.