Timperi fuori, De Martino ignorato, sarà Flavio Montrucchio il nuovo protagonista della Rai

La Rai rivoluziona il daytime: Timperi e Conticini fuori, De Martino ignorato. Montrucchio al centro del gioco.

Flavio Montrucchio entra con passo deciso nei palinsesti Rai della prossima stagione, e lo fa da protagonista assoluto.

Sarà lui, infatti, a guidare «I Fatti Vostri» su Rai 2, prendendo il posto di Tiberio Timperi e Paolo Conticini, entrambi fuori dalla nuova edizione. Una scelta che suona come una promozione per il conduttore torinese, ma anche come un segnale chiaro: la Rai vuole ripartire da figure solide, capaci di unire simpatia, garbo e familiarità.

L'annuncio è arrivato durante la presentazione interna dei palinsesti 2025-26, anticipando il Consiglio d'Amministrazione che si terrà il 27 giugno a Napoli. Montrucchio, reduce da anni di successi con «Primo Appuntamento» su Real Time, torna così alla televisione generalista in grande stile, confermando una crescita lenta ma costante che lo ha visto passare da vincitore del Grande Fratello a volto rassicurante del piccolo schermo.

Non è l'unica novità della rete: Tinto – nome d'arte di Nicola Prudente – e Monica Caradonna subentrano alla guida di «Linea Verde Italia», mentre Elisa Isoardi approda al sabato mattina di Rai 1 con un nuovo format, «Bar Centrale».