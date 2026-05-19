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«Sono una mamma single» Flirt al capolinea tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone?

Covermedia

19.5.2026 - 13:00

Rocío Muñoz Morales.
Rocío Muñoz Morales.
Covermedia

La frase pronunciata dall’attrice spagnola durante un’intervista radiofonica riaccende le voci sulla fine della frequentazione con il pilota, mai confermata pubblicamente.

Covermedia

19.05.2026, 13:00

19.05.2026, 14:00

La frase sulla «mamma single» di Rocío Muñoz Morales riaccende il gossip su Andrea Iannone.

Mai confermato dai diretti interessati, il flirt tra i due torna al centro del gossip dopo una frase pronunciata dall’attrice spagnola in radio. Ospite su Rai Radio2, l’ex compagna di Raoul Bova si è infatti definita «una mamma single». Parole che lasciano intendere una possibile rottura con il pilota.

Il caso è esploso l’8 maggio durante «Radio2 Social Club», il programma condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. Ospite per presentare «La vita è adesso», la Morales ha parlato della protagonista dello spettacolo spiegando: «La mia protagonista è una mamma come me, anche io sono una mamma single».

Le parole hanno immediatamente riacceso i rumors sulla frequentazione con Iannone, emersa nei primi mesi del 2026 tra avvistamenti, paparazzate e indiscrezioni tra Italia e Spagna, senza però arrivare a una vera ufficializzazione pubblica.

Possibile faccia a faccia sotto gli occhi dei paparazzi

A rilanciare ulteriormente la vicenda è stato il giornalista Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato e ripreso da diversi siti di entertainment, Iannone «non si sarebbe arreso» dopo la frase sulla «mamma single» e starebbe cercando un nuovo incontro con l’attrice spagnola.

Alcune ricostruzioni parlano anche di un possibile faccia a faccia sotto gli occhi dei paparazzi, dettaglio che però non ha trovato conferme ufficiali.

Negli ultimi mesi il pilota aveva raccontato di voler proteggere maggiormente la propria vita privata: «Oggi proteggo molto di più la mia vita privata». Una posizione che rende ancora più chiacchierate le nuove indiscrezioni sul presunto riavvicinamento con Rocío Muñoz Morales.

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