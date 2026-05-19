Rocío Muñoz Morales. Covermedia

La frase pronunciata dall’attrice spagnola durante un’intervista radiofonica riaccende le voci sulla fine della frequentazione con il pilota, mai confermata pubblicamente.

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La frase sulla «mamma single» di Rocío Muñoz Morales riaccende il gossip su Andrea Iannone.

Mai confermato dai diretti interessati, il flirt tra i due torna al centro del gossip dopo una frase pronunciata dall’attrice spagnola in radio. Ospite su Rai Radio2, l’ex compagna di Raoul Bova si è infatti definita «una mamma single». Parole che lasciano intendere una possibile rottura con il pilota.

Il caso è esploso l’8 maggio durante «Radio2 Social Club», il programma condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. Ospite per presentare «La vita è adesso», la Morales ha parlato della protagonista dello spettacolo spiegando: «La mia protagonista è una mamma come me, anche io sono una mamma single».

Le parole hanno immediatamente riacceso i rumors sulla frequentazione con Iannone, emersa nei primi mesi del 2026 tra avvistamenti, paparazzate e indiscrezioni tra Italia e Spagna, senza però arrivare a una vera ufficializzazione pubblica.

Possibile faccia a faccia sotto gli occhi dei paparazzi

A rilanciare ulteriormente la vicenda è stato il giornalista Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato e ripreso da diversi siti di entertainment, Iannone «non si sarebbe arreso» dopo la frase sulla «mamma single» e starebbe cercando un nuovo incontro con l’attrice spagnola.

Alcune ricostruzioni parlano anche di un possibile faccia a faccia sotto gli occhi dei paparazzi, dettaglio che però non ha trovato conferme ufficiali.

Negli ultimi mesi il pilota aveva raccontato di voler proteggere maggiormente la propria vita privata: «Oggi proteggo molto di più la mia vita privata». Una posizione che rende ancora più chiacchierate le nuove indiscrezioni sul presunto riavvicinamento con Rocío Muñoz Morales.