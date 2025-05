Florence Pugh

L'attrice britannica racconta il cambiamento dopo la nomination all'Oscar e l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Hai fretta? blue News riassume per te La carriera di Florence Pugh è cambiata dopo i ruoli in «Piccole Donne» e «Black Widow».

«Tutti hanno iniziato a parlare con me in modo diverso», ha spiegato l'attrice.

La 29enne non si pone limiti sul futuro, affermando di sapere già cosa vuole mostrare nei prossimi anni. Mostra di più

Florence Pugh ha notato un cambiamento radicale dopo la nomination all'Oscar per «Piccole Donne» di Greta Gerwig, e del debutto nel Marvel Cinematic Universe, nel ruolo dell'assassina russa Yelena Belova in «Black Widow» (2021).

La sua vita, grazie a quelle due parti, ha preso una nuova direzione: «È stato come se fossi entrata in una carriera completamente diversa. Dopo quei due progetti, ho varcato una porta: tutti hanno iniziato a parlare con me in modo diverso. Non è cambiato il mio lavoro o quello che ho da offrire, ma il modo in cui mi si avvicinavano. Non devo più spiegarmi. Mi rispondono: «No, no, abbiamo capito», ha spiegato l'attrice

Ancora molto da dare

Nonostante il successo e l'appoggio della critica per i suoi ruoli degli ultimi dieci anni, la Pugh sente di avere ancora molto da esprimere.

«Nella mia mente ho un orologio. So che cosa voglio mostrare e quando. Ho già in mente personaggi, ruoli e modi di recitare per i prossimi 10 o 15 anni. Ora si tratta solo di trovare il progetto giusto».

Il 2025 la vedrà impegnata in due grandi produzioni: «Avengers: Doomsday» e «Dune: Messiah». Ma l'attrice britannica vuole continuare anche con il cinema indipendente, che definisce fondamentale per «tenere il cervello attivo». E rivela un desiderio preciso: recitare un giorno in un western.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono «The Pack», il debutto alla regia di Alexander Skarsgård, e una miniserie tratta da «La valle dell'Eden» di John Steinbeck. Nel frattempo, è tornata sul grande schermo nei panni di Yelena in «Thunderbolts», ora nelle sale.