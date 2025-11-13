Florence Pugh

L'attrice Florence Pugh ha raccontato nel podcast di Louis Theroux il momento in cui ha capito che la sua relazione non era più sana: tra ansia, insonnia e autolesionismo, il suo corpo le stava chiedendo di fuggire.

Covermedia Covermedia

Con voce sincera e senza filtri, Florence Pugh ha raccontato nel «Louis Theroux Podcast» il momento in cui ha capito che la sua relazione era diventata tossica.

«Penso che per un po' abbia creduto che il dolore che provavo fosse proporzionale all'amore che c'era nella relazione... Mi dicevo: «Fa così male perché ci teniamo, perché ci amiamo così tanto"», ha confessato.

Col tempo, però, Pugh si è resa conto di quanto avesse normalizzato comportamenti sbagliati. «Quando le cose iniziano a incrinarsi e ci sono microaggressioni o piccole forme di abuso – che siano verbali, emotive o manipolative – ti allontani sempre di più da ciò che è normale», ha spiegato.

«Ti ritrovi alla fine a pensare: «Oh, cavolo, sta succedendo qualcosa di strano. Ho normalizzato tutto questo. Non è normale sentirsi così, e non è normale essere trattati così"».

«Mi ferivo da sola»

La rivelazione più forte è arrivata quando l'attrice di «Black Widow» ha descritto il momento in cui il suo corpo ha iniziato a ribellarsi: «Quando non dormi, bevi troppo o stai male per l'ansia... è il tuo corpo che ti urla contro», ha raccontato.

«Mi ferivo da sola. Stavo cucinando e mi tagliavo profondamente le mani. Non mi è mai più successo da allora. Il mio corpo era in piena modalità di panico. Si stava letteralmente facendo del male per chiedere aiuto. È diventato sempre più evidente che qualcosa non andava».

Pugh non ha specificato di quale relazione si trattasse, ma in passato ha avuto una storia con Zach Braff, protagonista di «Scrubs – Medici ai primi ferri», tra il 2019 e il 2022. Oggi, secondo indiscrezioni, sarebbe legata all'attore di «Peaky Blinders» Finn Cole.

Pur evitando ormai di parlare della sua vita sentimentale, Pugh ha concluso con una nota di serenità: «Ora sto molto bene», ha detto, «sono in una relazione sana e felice».