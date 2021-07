Florence Pugh

L’attrice britannica fa il suo debutto nel mondo Marvel nei panni della sorella della collega, alias Natasha Romanoff: «Non avrei potuto chiedere un partner di lavoro migliore».

Florence Pugh e Scarlett Johansson sono diventate amiche sul set del film Marvel « Black Widow».

Nel prossimo capitolo del franchise Scarlett riprende il ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, che interpreta da oltre 10 anni, mentre Florence fa il suo debutto nei panni di sua sorella Yelena Belova.

Parlando con i fan a Londra, Florence ha elogiato la collega.

«In termini di lavoro con Scarlett, ogni giorno era semplicemente una completa felicità. Non avrei potuto chiedere un partner di lavoro migliore. Il mio ingresso nell'MCU è stato reso molto più facile grazie a lei e non c'è stato un giorno sul set in cui non mi sono divertita moltissimo con lei, quindi spero che voi possiate vederlo presto», ha aggiunto la Pugh.

«Abbiamo avuto un'esperienza davvero unica per quanto riguarda il trovare la giusta intesa sul set. Praticamente siamo diventate amiche con una presa di sottomissione» ha spiegato la Johansson.

«C’è stato questo periodo tutto dedicato alle prove per il film, e la regista Cate Shortland ha assunto una persona che ci avrebbe aiutate a conoscerci meglio e legare di più attraverso degli esercizi e delle prove di fiducia. Ed è stato davvero buffo e divertente».

«Black Widow» debutterà nei cinema il 7 luglio e su Disney+ il 9 luglio.