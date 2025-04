Florence Pugh

La star di «Thunderbolts» ha convinto i produttori a farle eseguire uno stunt folle: un salto dal secondo edificio più alto del mondo.

Florence Pugh non ama le mezze misure.

Per «Thunderbolts», il nuovo film Marvel in uscita il 2 maggio 2025, ha voluto fare tutto da sola. Anche lanciarsi nel vuoto da uno degli edifici più alti del pianeta. Letteralmente.

La scena in questione si svolge sulla cima del Merdeka 118, a Kuala Lumpur: 2.722 piedi d'altezza (circa 830 metri), secondo solo al Burj Khalifa. Un salto da capogiro. E sì, Florence ha voluto farlo senza controfigura.

«Era previsto nel copione, ma man mano che ci avvicinavamo alle riprese, la produzione ha iniziato a tirarsi indietro per motivi di assicurazione», ha raccontato durante un panel. «Io ho risposto: «Ma che diamine? Certo che lo facciamo!»».

Pugh insiste

Non ottenendo subito il via libera, l'attrice ha scritto direttamente a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, con un'energia che lei stessa definisce da «sassy Karen» – determinata, insistente, e totalmente convinta delle sue ragioni.

Alla fine, ha vinto lei. E quel giorno, su quel tetto altissimo, ha fatto qualcosa che molti colleghi non oserebbero nemmeno sognare. «Il controllo mentale che ho dovuto esercitare è stato un superpotere. Dopo il salto, ho dormito tre ore di fila», ha detto ridendo.

Con questa prova di coraggio, Florence Pugh si afferma sempre di più come volto (e corpo) dell'azione Marvel. Una nuova Vedova Nera che non ha bisogno di effetti speciali per sembrare letale. Basta farla salire in cima a un grattacielo».