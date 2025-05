Floriana Secondi

A «Belve» la vincitrice del «Grande Fratello 3» Floriana Secondi si racconta senza filtri: dal collegio all'eroina della madre, dai traumi mai superati al legame tormentato con il figlio. «Mi sentivo uno scarto, oggi amo la vita ma certe ferite restano».

Negli studi di «Belve», Floriana Secondi si è seduta di fronte a Francesca Fagnani con il carico di una vita fuori dagli schemi.

«Ho dei difetti, delle ferite che non si risolveranno mai», ha ammesso, raccontando di non aver sopportato per anni nemmeno un abbraccio: «Il contatto fisico mi faceva schifo, solo con il mio primo marito ho iniziato a sbloccarmi».

L'infanzia, trascorsa in collegio dopo che la madre – tossicodipendente e prostituta – aveva perso la patria potestà, l'ha segnata nel profondo. «Io pensavo di essere lì perché ero brutta, non perché i miei genitori avevano dei problemi. Mi sentivo non voluta, uno scarto».

Eppure, anche in quel dolore, trovava forza: «C'era un bimbo, Juri, che piangeva sempre. Lo mettevo nel letto con me e si calmava. Tenevo duro per lui».

«Avrebbe meritato una madre migliore»

Quando la Fagnani le ricorda che anche la nonna si prostituiva, Floriana risponde senza esitazioni: «È stato meglio crescere lontano da quella famiglia».

Non vuole entrare nei dettagli delle violenze subite: «Per rispetto a mia madre, che stava male. Ma gli incubi li avevo. Me lo disse un assistente sociale».

Oggi ha un figlio, Domiziano, con cui vive un rapporto complicato: «Avrebbe meritato una madre migliore. È un intellettuale, elegante, raffinato. È nato vecchio. Siamo opposti. L'ho anche portato dal parroco, pensavo fosse posseduto: mi diceva che mi guardava dal cielo piangere».

Il suo unico desiderio è che Domiziano non si senta mai abbandonato, come è successo a lei. «Vorrei che prendesse da me l'amore per la vita. Io non ho mai avuto paura di perdermi, perché ho già visto cos'è la fine. Oggi prego solo per lui, perché sia sereno».

Il Grande Fratello le ha cambiato la vita

Forte, ruvida, ironica: «Sono permalosa, ma ci sto lavorando. Il mio più grande difetto è la sensibilità. E il mio pregio? Sono smart, conosco tutto subito. Se piaccio, non temo confronti».

La notorietà è arrivata nel 2003, con la vittoria del «Grande Fratello». «Quella sera ha cambiato tutto. Ho provato ad aiutare il collegio, perché lì ci sono bambini che hanno davvero bisogno». Col tempo, ha fatto numerosi lavori, anche in un hammam, ha studiato dizione, inciso una canzone – «Flow-riana» – e oggi pensa a qualche intervento di chirurgia estetica.

Le sue trasgressioni? «Droghe leggere, l'amore su un biliardo e poco altro». Ama ancora il suo compagno Angelo, anche se lui non lo ammette: «Ma è innamorato di me, lo so». E rivendica la sua «belvata»: una lite furiosa con Manila Gorio. «Ma non le ho tirato le forchette. Solo un tovagliolo».