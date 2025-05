Le conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer durante le prove della seconda semifinale dell'ESC. KEYSTONE

Hazel Brugger e Sandra Studer sono state acclamate dai media per la loro conduzione dell'Eurovision Song Contest di Basilea. I complimenti sono giustificati? E Michelle Hunziker ha bisogno di partecipare alla finale? blue News ha chiesto a un esperto di TV, Ferris Bühler.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Hazel Brugger e Sandra Studer si sono presentate all'Eurovision come una coppia di presentatrici inaspettatamente armoniosa, dotata di fascino, umorismo e autenticità.

L'esperto televisivo elogia la fresca dinamica delle due, che mettono in contatto diversi gruppi target e conferiscono allo show un moderno ed elegante fattore di Swissness.

Michelle Hunziker rimane importante per la finale, apportando un tocco internazionale: il trio simboleggia un format multiculturale con un potenziale futuro. Mostra di più

Come se la sono cavata Hazel Brugger e Sandra Studer come conduttrici dell'Eurovision?

Ad essere sincero, all'inizio ero molto scettico quando Hazel Brugger e Sandra Studer sono state annunciate come conduttrici dell'Eurovision. Non riuscivo a vedere la Brugger in un gala glamour, con il suo modo di fare spigliato e freddo, e Sandra Studer per me faceva più parte dell'inventario coltivato ma un po' polveroso della SRF.

Ma dopo le due semifinali, devo ammetterlo: il duo funziona. Hazel ha portato la giusta dose di ironia con il suo umorismo asciutto, senza mai risultare irrispettosa. E Sandra irradia un'aplomb e un calore che semplicemente trasporta. È una combinazione estremamente armoniosa e fresca.

Qual è stato il momento clou dello show secondo lei?

È stato quando Hazel si è lanciata sul pubblico e si lasciata trasportare, con il suo costume da «cetriolo di mare galattico».

Brugger e Studer stanno ricevendo molti elogi, è d'accordo?

Penso che siano state elogiate perché il pubblico internazionale si aspettava dalla Svizzera una moderazione piuttosto conservatrice e polverosa. Ma sì, sono d'accordo con i complimenti.

Le due hanno dimostrato che non solo si può «moderare» uno spettacolo di queste dimensioni, ma anche apportare qualcosa sul piano emotivo. È per questo che nelle due serata finora andate in onda le vedo come conduttrici e non come semplici annunciatrici. E il pubblico se ne accorge immediatamente.

Che cosa fanno di particolare?

Si passano la palla a vicenda come se fossero in tournée insieme da tempo. Mentre Hazel regala i momenti sorprendenti strappando con un sorriso, Sandra è la grande dama con il DNA dell'Eurovision.

Insieme, non sono solo informative e divertenti, ma anche autentiche. E in un mondo di intrattenimento esagerato, questa autenticità vale oro.

Hazel e Sandra sono il nuovo dream team della TV di lingua tedesca?

Dream team è una parola grossa, ma Hazel e Sandra hanno dimostrato di saper lavorare insieme: i loro opposti le rendono forti. Per me sono come una fondue con l'olio al tartufo: in qualche modo familiare, ma comunque stravagante.

Ciò che trovo molto più eccitante è che uniscono diversi gruppi target: gli appassionati di commedia, gli amanti dell'Eurovision, i frequentatori abituali della SRF e i millennial con una soglia di attenzione da TikTok. Con uno show congiunto il sabato sera, potrebbero essere incoronati come il nuovo dream team di presentatrici.

Qualche suggerimento per migliorare?

Potrebbero avere un po' più di coraggio nell'interagire con gli artisti, oppure ritagliarsi qualche momento in più in cui agiscono insieme invece che una dopo l'altra. Questo renderebbe la dinamica ancora più forte.

È necessaria la presenza di Michelle Hunziker nello show finale?

Sì, perché Michelle Hunziker apporta un tocco internazionale e un temperamento italiano. La finale dell'Eurovision sarà come un espresso martini: forte, dolce ed elegante.

Quanto le sono piaciute le due semifinali? Possiamo considerarle a livello di Malmö 2024?

Assolutamente sì! La Svizzera ha fatto centro: tecnicamente al top, artisticamente coraggiosa e drammaturgicamente ben congegnata. Finora è stato un Eurovision di carattere, il che vale molto nei nostri tempi rumorosi e stridenti.

Come vede il fattore Swissness? Ben dosato o eccessivo?

Penso che il dosaggio sia stato giusto. Un po' di Heidi, un po' di alta tecnologia e un po' di umorismo. Non un patriottismo imbarazzante, ma un'affascinante sicurezza di sé: semplicemente, Swissness con stile.

Penso anche che il nostro Paese si stia commercializzando in modo moderno come destinazione turistica con gli inserti video delle cartoline. È coraggioso che non mostrino il Cervino e Zurigo, ma anche un campo scout a Egnach.

Le piace la canzone «Made in Switzerland» che è diventata virale?

Penso che sia un brano assolutamente orecchiabile. Ciò che la rende particolarmente affascinante, secondo me, è che la Svizzera non si prende troppo sul serio.

L'ammiccamento è chiaramente percepibile ed è proprio questo che la rende un successo virale a livello internazionale. Invece di coltivare rigidamente l'immagine dell'Elvezia, si tratta di autoironia con un appeal pop.

Spero che sia presto disponibile su Spotify.