Brad Pitti rivela il motivo per cui lui e Tom Cruise hanno deciso di abbandonare il film «Ford v Ferrari».

Inizialmente, i due attori erano stati scelti per recitare nel film, che ha poi visto come protagonisti Matt Damon e Christian Bale.

Le ragioni dietro alla rinuncia

In un'intervista con The National, Pitt ha spiegato che le trattative si sono interrotte nel momento in cui lui e Tom hanno capito che non sarebbero stati coinvolti nelle scene di corsa.

«Io e Tom, per un po', abbiamo lavorato a «Ford v Ferrari». Questo è successo circa 10 anni prima che venissero scritturati i ragazzi che lo hanno poi reso un film grandioso», ha ricordato la star.

«Alla fine, volevamo entrambi guidare. Lui voleva interpretare Carroll Shelby e io volevo interpretare Ken Miles. E quando Tom si è reso conto che Carroll Shelby non avrebbe guidato molto nel film, allora ha rinunciato».

Damon ha poi ottenuto il ruolo del progettista automobilistico Shelby, mentre Bale ha interpretato il pilota britannico Miles, con la regia di James Mangold nel film del 2019.

Brad Pitt spera di tornare a recitare accanto a Tom Cruise

In futuro Brad spera di tornare a recitare accanto a Tom, magari in una sorta di fusione tra «F1 – Il film», appena uscito nelle sale, e «Giorni di tuono», pellicola di successo del 1990.

«Stavolta però voglio guidare, egoisticamente parlando!», ha aggiunto Pitt.

I due attori hanno recitato insieme nell'horror gotico del 1994 «Intervista col vampiro».