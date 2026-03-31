Fotinì Peluso Covermedia

L'attrice guida «Non è la fine del mondo» e affronta il tema del lavoro instabile.

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«Non è la fine del mondo» affronta il tema dell’instabilità e del futuro attraverso lo sguardo personale e consapevole di Fotinì Peluso.

Il progetto segna un passaggio importante, spostando l’attenzione su una realtà diffusa che va oltre il mondo dello spettacolo.

La classe 1999, già nota per cinema e serie tv, parte da un’esperienza diversa rispetto a quella raccontata nel film, ma ne coglie le dinamiche più profonde.

In un’intervista a la Repubblica, ha spiegato: «Io sono stata fortunata, ho iniziato a recitare a 17 anni e non ho mai vissuto il precariato nel senso stretto. Però il nostro è comunque un lavoro precario per natura: non sai mai quando lavorerai di nuovo, anche se le cose vanno bene».

Il racconto si allarga poi a una dimensione generazionale più ampia, che coinvolge anche percorsi lontani dal cinema. «Il tema del precariato poi va oltre il cinema: riguarda tanti miei amici che hanno studiato Economia, che sono plurilaureati e si ritrovano a fare lavori che non c’entrano nulla con quello per cui hanno studiato. È una situazione drammatica», aggiunge, sottolineando il valore universale della storia.

«Credo che temi grandi e pesanti vadano trattati con il giusto rispetto, ma a volte, se ci si ride sopra, si assimilano meglio».

Nel film, attualmente in sala e presentato anche al Bif&st, l’attrice è affiancata da interpreti come Andrea Bosca, Paolo Ruffini e Ivana Lotito, in un racconto corale che intreccia leggerezza e disagio contemporaneo.