Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini

Il giornalista Alfonso Signorini davanti alla porta della casa del Grande Fratello, di cui è conduttore dal 2023. IMAGO/ZUMA Press

Fabrizio Corona, nel suo format su YouTube «Falsissimo», ha sollevato accuse su un presunto «sistema Signorini» per partecipare al reality show Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di non commentare e ha affidato la questione ai suoi avvocati.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo format YouTube «Falsissimo», Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini di aver adescato giovani uomini tramite chat, foto e in alcuni casi rapporti sessuali, con la promessa di farli partecipare al Grande Fratello.

Il conduttore dal 2023 non è voluto entrare pubblicamente nel merito della vicenda, ma sostiene di aver dato tutto in mano ai suoi legali.

Anche se le accuse non sono state formalmente confermate, sui media e i social media le segnalazioni di questo «sistema Signorini» si moltiplicano. Mostra di più

Negli ultimi giorni, Alfonso Signorini è stato coinvolto in una controversia mediatica a seguito delle accuse mosse da Fabrizio Corona nel suo format su YouTube «Falsissimo».

Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», le accuse sono emerse nell'episodio intitolato «Il prezzo del successo», dove l'ex re dei paparazzi descrive un presunto «sistema Signorini».

Secondo quest'ultimo, il direttore di «Chi» avrebbe avuto scambi di messaggi, foto e, in alcuni casi, rapporti sessuali con giovani uomini che successivamente sono diventati concorrenti del Grande Fratello.

Corona sostiene che questo meccanismo esista da circa 10 anni e coinvolga centinaia di persone.

Alcuni aspiranti concorrenti del reality show avrebbero dovuto pagare un «prezzo» per ottenere visibilità nel mondo dello spettacolo. Le accuse dell'ex fotografo dei VIP non sono state confermate legalmente.

«Ho già messo tutto in mano ai miei legali»

Intervistato dal «Corriere della Sera», Signorini ha mantenuto il riserbo: «Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali».

Corona ha indicato Antonio Medugno come «caso zero», un concorrente entrato nel Grande Fratello nel gennaio 2022. Medugno, noto per la sua attività sui social media, avrebbe avuto una corrispondenza con Signorini culminata in un incontro.

L'ex re dei paparazzi afferma che il giovane si sarebbe rifiutato di avere un rapporto sessuale, motivo per cui inizialmente non sarebbe stato incluso nel cast ufficiale, entrando nel programma solo successivamente.

Le testimonianze

«Fanpage» ha raccolto ulteriori testimonianze. In primis quella di Alessandro Piscopo, manager di Medugno durante il reality, che ha dichiarato come il conduttore avrebbe finto di non conoscere il ragazzo durante il provino.

Anche Davide Donadei, ex partecipante di «Uomini e Donne», ha riferito a «Fanpage» di aver avuto contatti con Signorini prima di entrare nella casa, contatti che si sarebbero interrotti quando il giornalista avrebbe scoperto la sua conoscenza con Maria De Filippi.

Nessuna delle affermazioni è stata ancora verificata legalmente.

«Più di 50 segnalazioni»

Nel frattempo Corona ha comunicato, tramite un video sul suo profilo Instagram, che dopo l'uscita dell'episodio di «Falsissimo» ha «ricevuto più di 50 segnalazioni di ragazzi che hanno subito approcci molesti via WhatsApp e tramite direct su Instagram».

In questi scambi, Signorini prometteva la partecipazione a programmi TV oppure servizi su giornali d'attualità. Nel filmato si possono vedere alcuni fermi immagine presi dalle presunte chat con il conduttore.