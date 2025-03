Frederic Maire posa tra centinaia di bobine e pellicole negli archivi del centro di ricerca e di archiviazione della Cinematheque suisse. Keystone

Frédéric Maire lascerà la direzione della Cinémathèque suisse a fine settembre. La decisione è stata presa d'intesa con il Consiglio di fondazione dell'istituzione che ha sede a Losanna. La ricerca di un successore inizierà a breve, si legge in una nota odierna.

«Dopo l'introduzione di una nuova governance volta a sostenerne la crescita, l'istituzione deve ora consolidare i risultati ottenuti in un contesto complesso, caratterizzato da restrizioni di bilancio. In questo contesto, l'arrivo di un nuovo direttore intende imprimere un rinnovato slancio all'istituzione per affrontare le sfide attuali», si legge nel comunicato della Cineteca svizzera.

Nato nel 1961 a Neuchâtel, Frédéric Maire è stato direttore artistico del Locarno Film Festival dal 2005 al 2009. Nel novembre di quell'anno è subentrato a Freddy Buache e Hervé Dumont alla direzione della Cinémathèque suisse.

Nel 2017 è diventato presidente della Federazione internazionale degli archivi filmografici (FIAF). Maire è anche uno dei fondatori del cineclub per bambini La Lanterna Magica.