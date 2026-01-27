Alice Campello (immagine d'archivio). Imago

Álvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di separarsi definitivamente: nessun tradimento, ma la consapevolezza che l'amore non è bastato a salvare il matrimonio.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Álvaro Morata ha confermato il divorzio da Alice Campello dopo un secondo tentativo di riconciliazione andato a vuoto.

Secondo il giornalista Javier de Hoyos, non ci sono terze persone e la separazione avviene in modo sereno e condiviso.

La coppia continuerà a collaborare per il benessere dei quattro figli, rimanendo una famiglia nonostante la rottura. Mostra di più

Questa volta probabilmente non ci saranno ritorni di fiamma. Álvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di dirsi addio definitivamente.

A confermare la separazione è stato il giornalista spagnolo Javier de Hoyos, che negli ultimi mesi ha raccolto le confidenze più personali dell’attaccante e ne ha riferito pubblicamente l’esito: nessun tradimento, nessuna terza persona. L’amore resta, ma la relazione di coppia non ha retto.

Secondo quanto raccontato da de Hoyos nel programma «D Corazón» su «TVE», la coppia aveva provato a concedersi una seconda possibilità, senza però riuscire a ritrovare l'equilibrio. Una decisione dolorosa, ma maturata con lucidità.

I due si sono già affidati ai rispettivi legali, pur continuando a nutrire un profondo affetto reciproco. Alice, ha spiegato il giornalista riportando le parole del calciatore oggi al Como, resta «la donna più importante della sua vita» e soprattutto la madre dei suoi quattro figli.

Una separazione condivisa e senza conflitti

La separazione, assicurano fonti vicine alla coppia, avviene in modo sereno e nel rispetto reciproco. Morata e Campello continueranno a considerarsi una famiglia e a collaborare per garantire stabilità e benessere ai figli, con l'obiettivo di proteggerli il più possibile dagli effetti della rottura.

Negli ultimi mesi, i segnali di una crisi ormai avanzata non erano mancati, anche se i due avevano scelto la strada del silenzio pubblico. Un silenzio insolito per una coppia da sempre molto presente sui social, dove aveva condiviso momenti privati, dichiarazioni d’amore e quotidianità familiare.

I segnali di una crisi ormai irreversibile

Come riferito da «Oggi», le festività natalizie trascorse separatamente, l'assenza reciproca nei bilanci personali di fine 2025, alcuni messaggi dal tono introspettivo pubblicati da Morata - in cui parlava di una ritrovata attenzione verso sé stesso - avevano alimentato le voci.

Anche gli auguri alla figlia più piccola, Bella, che ha compiuto tre anni, erano arrivati in momenti e post separati.

Il dettaglio più significativo, però, era emerso lontano dai social: da settimane il calciatore vive in un'altra abitazione, non lontano dalla casa condivisa da Alice e dai bambini. Un distacco progressivo, vissuto lontano dai riflettori e con piena consapevolezza.

Non era la prima crisi. La coppia si era già separata nell'agosto del 2024, salvo poi tentare una riconciliazione nei mesi successivi. Questa volta, però, la scelta appare definitiva.