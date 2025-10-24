  1. Clienti privati
Ecco cosa le hanno sottratto Francesca Barra derubata in treno: «Potrei avere la foto del ladro»

ai-scrape

24.10.2025 - 21:02

Francesca Barra ha scattato una foto di una passeggera che potrebbe essere responsabile del furto.
Francesca Barra ha scattato una foto di una passeggera che potrebbe essere responsabile del furto.

Francesca Barra, nota giornalista, ha subito il furto di un bracciale di grande valore affettivo mentre viaggiava in treno. Un attimo di distrazione è stato sufficiente per perdere il prezioso oggetto.

Antonio Fontana

24.10.2025, 21:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Francesca Barra è stata derubata durante un viaggio in treno. 
  • Le è stato sottratto un bracciale dall'alto valore affettivo per lei.
  • La giornalista ha notato che una ragazza seduta dietro di lei si è improvvisamente spostata in un altro vagone. 
  • La giovane però ha negato di aver rubato l'oggetto, e non è stato possibile verificarlo dalle telecamere di sicurezza.
Francesca Barra, giornalista e conduttrice, ha raccontato su Instagram un episodio spiacevole accaduto durante un viaggio in treno da Roma a Milano.

Come riportato da TGcom24, qualcuno le ha rubato il suo bracciale. Un oggetto di bigiotteria, non molto costoso, ma che per lei aveva un grande valore sentimentale.

È bastato un momento di distrazione mentre si occupava della figlia Atena, di tre anni, perché il bracciale cadesse sotto il sedile e sparisse.

Un sospetto

Non è la prima volta che una celebrità subisce un furto in treno. Recentemente, ricorda TGcom24, anche Gabriella Golia e Giorgia Palmas hanno denunciato episodi simili.

Una valigia particolare. Giorgia Palmas derubata sul Frecciarossa: ecco cos'è successo

Una valigia particolareGiorgia Palmas derubata sul Frecciarossa: ecco cos'è successo

Per quanto riguarda Francesca Barra, la giornalista ha notato che una ragazza seduta dietro di lei si è improvvisamente spostata in un altro vagone.

Quando le ha chiesto se il bracciale si fosse impigliato tra le sue cose, la ragazza ha ignorato la richiesta e ha iniziato a usare il telefono.

Non si chiude qui

Francesca ha cercato di risolvere la situazione contattando il capotreno per verificare la presenza di telecamere, ma le è stato detto che l'unica opzione era chiamare la polizia, cosa che ha scelto di non fare per non turbare la figlia.

La giornalista non ha però intenzione di lasciare che la questione si concluda così.

Ha dichiarato di avere una foto della passeggera sospetta, che non pubblicherà, ma ha avvertito che indossare il bracciale potrebbe essere rischioso.

