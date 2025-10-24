Ecco cosa le hanno sottrattoFrancesca Barra derubata in treno: «Potrei avere la foto del ladro»
ai-scrape
24.10.2025 - 21:02
Francesca Barra, nota giornalista, ha subito il furto di un bracciale di grande valore affettivo mentre viaggiava in treno. Un attimo di distrazione è stato sufficiente per perdere il prezioso oggetto.
Per quanto riguarda Francesca Barra, la giornalista ha notato che una ragazza seduta dietro di lei si è improvvisamente spostata in un altro vagone.
Quando le ha chiesto se il bracciale si fosse impigliato tra le sue cose, la ragazza ha ignorato la richiesta e ha iniziato a usare il telefono.
Non si chiude qui
Francesca ha cercato di risolvere la situazione contattando il capotreno per verificare la presenza di telecamere, ma le è stato detto che l'unica opzione era chiamare la polizia, cosa che ha scelto di non fare per non turbare la figlia.
La giornalista non ha però intenzione di lasciare che la questione si concluda così.
Ha dichiarato di avere una foto della passeggera sospetta, che non pubblicherà, ma ha avvertito che indossare il bracciale potrebbe essere rischioso.