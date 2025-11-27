  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Confessione sincera Francesca Barra sulla sua salute: «Ho la diastasi dei retti addominali e due ernie»

Covermedia

27.11.2025 - 16:30

Francesca Barra
Francesca Barra

La giornalista racconta la diastasi e le ernie: un problema diffuso che vuole normalizzare.

Covermedia

27.11.2025, 16:30

27.11.2025, 16:40

Francesca Barra sorprende i suoi follower con una confessione sincera. Durante una sessione di domande su Instagram, la giornalista ha raccontato di convivere con «la diastasi dei retti addominali e due ernie, una dorsale e una cervicale».

Un racconto immediato, arrivato senza filtri e diventato subito un punto di confronto con migliaia di utenti.

Come spiega a Gossip.it, la scoperta non è stata semplice e ha influito sulla sua routine quotidiana più di quanto si immagini. Allenarsi, per esempio, è diventato un esercizio di equilibrio: «Faccio Gyrotonic una volta a settimana, un po' di cyclette molto lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti».

Un modo ironico per dire che, quando la schiena protesta, anche i gesti minimi diventano «allenamento».

Nel suo racconto, la Barra non cerca drammi ma consapevolezza. E infatti approfondisce anche l'aspetto informativo: la diastasi, come ricordano diversi specialisti, è l'allargamento dei muscoli addominali che può comparire dopo gravidanze o sforzi importanti, spesso sottovalutato e altrettanto spesso ignorato da chi ne soffre.

Nelle forme più serie può causare dolore, postura alterata e un impatto significativo sulla vita quotidiana.

L'obiettivo di parlare apertamente? Normalizzare, creare una comunità di donne che non si sentano «difettose» dopo una gravidanza, rompere il tabù sul corpo reale. Barra lo dice implicitamente: raccontarsi è già un modo di aiutare.

I più letti

Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Il Basilea va in pausa sotto di due reti. Il 2-0 è una perla di Karetsas

Altre notizie

The Royal Family. Il principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

The Royal FamilyIl principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

Cinema. Cristina Marino torna sul set con «Oi vita mia»

CinemaCristina Marino torna sul set con «Oi vita mia»

Un legame che cresce. Andrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»

Un legame che cresceAndrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»