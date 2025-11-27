Francesca Barra

La giornalista racconta la diastasi e le ernie: un problema diffuso che vuole normalizzare.

Covermedia

Francesca Barra sorprende i suoi follower con una confessione sincera. Durante una sessione di domande su Instagram, la giornalista ha raccontato di convivere con «la diastasi dei retti addominali e due ernie, una dorsale e una cervicale».

Un racconto immediato, arrivato senza filtri e diventato subito un punto di confronto con migliaia di utenti.

Come spiega a Gossip.it, la scoperta non è stata semplice e ha influito sulla sua routine quotidiana più di quanto si immagini. Allenarsi, per esempio, è diventato un esercizio di equilibrio: «Faccio Gyrotonic una volta a settimana, un po' di cyclette molto lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti».

Un modo ironico per dire che, quando la schiena protesta, anche i gesti minimi diventano «allenamento».

Nel suo racconto, la Barra non cerca drammi ma consapevolezza. E infatti approfondisce anche l'aspetto informativo: la diastasi, come ricordano diversi specialisti, è l'allargamento dei muscoli addominali che può comparire dopo gravidanze o sforzi importanti, spesso sottovalutato e altrettanto spesso ignorato da chi ne soffre.

Nelle forme più serie può causare dolore, postura alterata e un impatto significativo sulla vita quotidiana.

L'obiettivo di parlare apertamente? Normalizzare, creare una comunità di donne che non si sentano «difettose» dopo una gravidanza, rompere il tabù sul corpo reale. Barra lo dice implicitamente: raccontarsi è già un modo di aiutare.