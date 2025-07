Francesca Chillemi mostra il suo pancione, frutto dell'amore per un armatore

Francesca Chillemi e incinta. L'attrice 39enne, da circa un anno legata all'armatore Eugenio Grimaldi, e già mamma di Rania, avuta dall'ex compagno, l'imprenditore Stefano Rosso. IMAGO/Flash Press Agency

L'ex Miss Italia, nota per le sue relazioni con eredi di grandi fortune, attende la sua seconda figlia con Eugenio Grimaldi. Le sue figlie portano nomi regali, riflettendo il prestigio delle famiglie dei loro padri.

Igor Sertori

Francesca Chillemi, celebre personaggio italiano della TV, sembra avere un certo intuito nel selezionare partner di alto profilo.

Come riportato tra gli altri anche dalla rivista «Gente», l'ex Miss Italia è in attesa della sua seconda figlia con Eugenio Grimaldi, membro di una delle famiglie più influenti nel settore marittimo.

Dopo la relazione con Stefano Rosso, figlio del fondatore del brand Diesel, l'attrice siciliana ha rivolto la sua attenzione a Eugenio, 38 anni, manager nell'azienda di famiglia.

La coppia è stata avvistata per la prima volta a Capri, dove i Grimaldi possiedono una villa, e dove lei trascorrerà la gravidanza.

Al BCT Festival di Benevento, la 39enne ha sfilato con un abito bianco che metteva in risalto il suo pancione al sesto mese. La nascita della sua seconda figlia è prevista per settembre.

Nomi reali per le figlie

La primogenita, Rania, di otto anni, porta il nome della regina di Giordania, e anche per la nuova arrivata si prevede un nome di grande prestigio.

Tra le opzioni per la prossima nascitura ci sono Letizia, Grace, o forse Iliana, come la suocera, o Amelia, come la nonna paterna. La scelta dell'ospedale è ancora in discussione tra Milano e Napoli.

Chi è Eugenio Grimaldi

Nonostante le voci su una possibile relazione con Can Yaman, Francesca ha scelto di legarsi all'armatore, che ha ricevuto l'approvazione della madre, Iliana Iasiello.

Eugenio Grimaldi, appassionato di equitazione e frequentatore di ambienti esclusivi, ha già tre figli da una precedente relazione.

Eugenio Grimaldi agli Internazionali di Equitazione a Roma. IMAGO/ABACAPRESS

Con un futuro assicurato da padri di grande prestigio e nomi da principesse, le figlie di Francesca Chillemi sono destinate a un'eredità di lusso e notorietà.

La felicità della ex Miss Italia è evidente nelle foto che condivide sui social, dove mostra con orgoglio il suo pancione e la sua vita da sogno.