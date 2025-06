Francesca Comencini

Ai Nastri D'Argento 2025 trionfa «Il tempo che ci vuole» di Francesca Comencini: miglior film, sceneggiatura e premi agli interpreti.

Covermedia Covermedia

«È l'anno delle donne, e delle storie che bruciano». Francesca Comencini conquista la scena con «Il tempo che ci vuole», autobiografia in forma di film che ha sbancato ai Nastri d'Argento 2025 con cinque riconoscimenti: miglior film, sceneggiatura, Romana Maggiora Vergano come attrice protagonista (ex aequo con Valeria Golino), Fabrizio Gifuni miglior attore, e premio al miglior casting.

Un successo personale, ma anche collettivo, per un cinema che sceglie la verità: dipendenze, relazioni familiari, ricostruzione. Senza sconti, né retorica.

Ritirando il premio, la regista ha sottolineato: «È l'anno delle donne, e delle storie che bruciano. Storie che ci riguardano da vicino, che hanno a che fare con il dolore, la verità e la ricostruzione. E finalmente trovano spazio, attenzione, riconoscimento».

Accanto a lei brillano altre registe: Greta Scarano vince il Nastro per il miglior esordio con «La vita da grandi», e Cristina Comencini riceve il premio alla carriera. Tra gli attori, premi per Francesco Di Leva, Yuri Tuci, Pietro Castellitto, Matilda De Angelis ed Elodie.

Il Film dell'anno è «Diamanti» di Ferzan Özpetek. Sul palco del Maxxi di Roma, la 79ª edizione dei Nastri d'Argento ha sancito una certezza: il nuovo volto del cinema italiano è femminile, generoso e feroce.