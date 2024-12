Francesca Eastwood e il suo attuale compagno Alexander Wraith.

Francesca Eastwood, la figlia di Clint Eastwood, non sarà processata per l'accusa di violenza domestica a causa di prove insufficienti.

Covermedia

Francesca Eastwood, figlia del celebre Clint Eastwood, non affronterà accuse legali dopo il recente arresto per violenza domestica.

La decisione del procuratore distrettuale di non procedere è stata presa per mancanza di prove, aggravata dalla mancata collaborazione della presunta vittima.

Come riportato da TMZ, infatti, l'uomo non ha collaborato con la polizia né richiesto assistenza medica.

L'arresto di Eastwood è avvenuto a metà ottobre, quando avrebbe aggredito fisicamente un uomo non identificato. La polizia ha suggerito all'uomo di recarsi alla stazione di polizia di Beverly Hills, dove gli agenti hanno osservato lesioni sul suo corpo, procedendo così all'arresto.

La Eastwood, nota per i suoi ruoli in film come «True Crime», «Jersey Boys» e l'imminente «Juror #2», sarà anche protagonista del biopic sportivo «Queen of the Ring», dedicato alla wrestler professionista Mildred Burke.

Attualmente, Francesca è in una relazione con l'attore Alexander Wraith, con cui ha un figlio di sei anni, Titan. Non è chiaro se Wraith sia la vittima del caso.

In passato, Eastwood è stata brevemente sposata con Jordan Feldstein, manager dei Maroon 5. I due si erano sposati il 17 novembre 2013, ma il matrimonio è stato annullato dopo otto giorni. Feldstein è deceduto nel dicembre 2017 all'età di 40 anni a causa di coaguli di sangue nelle gambe.

Covermedia