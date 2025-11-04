Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

La nuova stagione di «Belve» è iniziata con un notevole interesse da parte del pubblico, grazie ai nomi di spicco e alle aspettative che lo show di Francesca Fagnani su «Rai2» porta con sé.
Tuttavia, l'assenza di Barbara D'Urso, una figura che molti spettatori speravano di vedere come ospite, continua a essere un argomento di discussione.
La conduttrice, durante un'intervista a «TV Talk», ha chiarito la situazione: «L'ho invitata tante volte in passato, non in questa edizione. In questo momento è molto esposta in televisione, quindi ho ritenuto di non farle arrivare l'invito».
Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni, ma lascia aperta la possibilità di un futuro incontro.