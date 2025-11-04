  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Televisione Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

ai-scrape

4.11.2025 - 09:05

Francesca Fagnani parla del caso D'Urso.
Francesca Fagnani parla del caso D'Urso.
Imago

La nuova stagione di Belve ha preso il via con grande interesse e aspettative, ma l'assenza di Barbara D’Urso continua a suscitare discussioni. Francesca Fagnani spiega il motivo dietro questa scelta.

Nicolò Forni

04.11.2025, 09:05

04.11.2025, 09:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La nuova stagione di Belve parte forte su Rai2, ma tiene banco l'assenza di Barbara D'Urso.
  • Francesca Fagnani a «TV Talk» chiarisce: «L'ho invitata tante volte, non in questa edizione: è già molto esposta in tv».
  • Stop ai rumor per ora, ma la porta resta aperta a un futuro faccia a faccia tra Fagnani e D'Urso.
Mostra di più

La nuova stagione di «Belve» è iniziata con un notevole interesse da parte del pubblico, grazie ai nomi di spicco e alle aspettative che lo show di Francesca Fagnani su «Rai2» porta con sé.

Tuttavia, l'assenza di Barbara D'Urso, una figura che molti spettatori speravano di vedere come ospite, continua a essere un argomento di discussione.

La conduttrice, durante un'intervista a «TV Talk», ha chiarito la situazione: «L'ho invitata tante volte in passato, non in questa edizione. In questo momento è molto esposta in televisione, quindi ho ritenuto di non farle arrivare l'invito».

Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni, ma lascia aperta la possibilità di un futuro incontro.

Il contesto di questa decisione è il ritorno di Barbara D'Urso in prima serata come concorrente di «Ballando con le Stelle», un evento che l'ha riportata sotto i riflettori dopo una pausa di quasi due anni.

L'attesa per un'intervista tra queste due figure di spicco della televisione italiana rimane alta, promettendo un confronto interessante tra due personalità forti e stili distinti.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

Le ultime su Barbara D'Urso

«Non ne parlo, ma…». Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso

«Non ne parlo, ma…»Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso

Ecco perché. Barbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

Ecco perchéBarbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

A «Ballando con le stelle». Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»

A «Ballando con le stelle»Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»

Ospite a «Il Tempo delle Donne». Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Ospite a «Il Tempo delle Donne»Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Altre notizie

Spettacolo. Lutto per Laura Pausini: lo zio Ettore ucciso da un'auto pirata

SpettacoloLutto per Laura Pausini: lo zio Ettore ucciso da un'auto pirata

Spettacolo. Hilary Swank si racconta, dalla roulotte agli Oscar: «Sono fiera di me»

SpettacoloHilary Swank si racconta, dalla roulotte agli Oscar: «Sono fiera di me»

Servizio sulla scomparsa di Ruggi. Aggredita una troupe di «Storie Italiane», Eleonora Daniele: «È una cosa gravissima»

Servizio sulla scomparsa di RuggiAggredita una troupe di «Storie Italiane», Eleonora Daniele: «È una cosa gravissima»