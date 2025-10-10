Francesca Fagnani

La conduttrice di «Belve» contestata per un parcheggio irregolare nel centro storico. «Non è giusto, non ho violato alcuna regola».

Francesca Fagnani è stata protagonista di un acceso diverbio con una vigilessa a Roma, nel quartiere del Ghetto.

La conduttrice di «Belve» avrebbe parcheggiato la propria Audi Q5 in una zona a traffico limitato senza esporre il contrassegno, attirando l'attenzione della polizia locale.

La lite

Secondo quanto riportato da Oggi e confermato da diverse testate, l'agente stava compilando il verbale quando la giornalista si è avvicinata per protestare: «Non è giusto, non ho violato alcuna regola». Il confronto sarebbe poi proseguito con toni concitati, fino all'intervento di un portiere della zona nel tentativo di riportare la calma.

Nonostante le spiegazioni della conduttrice, la multa è stata confermata. Fagnani avrebbe quindi spostato l'auto di pochi metri, restando comunque all'interno della Ztl.

L'episodio arriva a pochi giorni dal ritorno di «Belve», in onda su Rai 2 dal 28 ottobre. Una coincidenza che ha riacceso l'attenzione mediatica attorno alla giornalista romana, nota per il suo carattere deciso e diretto anche fuori dallo studio televisivo.