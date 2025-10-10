  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il motivo Francesca Fagnani litiga con una vigilessa a Roma 

Covermedia

10.10.2025 - 13:00

Francesca Fagnani
Francesca Fagnani

La conduttrice di «Belve» contestata per un parcheggio irregolare nel centro storico. «Non è giusto, non ho violato alcuna regola».

Covermedia

10.10.2025, 13:00

10.10.2025, 13:19

Francesca Fagnani è stata protagonista di un acceso diverbio con una vigilessa a Roma, nel quartiere del Ghetto.

La conduttrice di «Belve» avrebbe parcheggiato la propria Audi Q5 in una zona a traffico limitato senza esporre il contrassegno, attirando l'attenzione della polizia locale.

La lite

Secondo quanto riportato da Oggi e confermato da diverse testate, l'agente stava compilando il verbale quando la giornalista si è avvicinata per protestare: «Non è giusto, non ho violato alcuna regola». Il confronto sarebbe poi proseguito con toni concitati, fino all'intervento di un portiere della zona nel tentativo di riportare la calma.

Nonostante le spiegazioni della conduttrice, la multa è stata confermata. Fagnani avrebbe quindi spostato l'auto di pochi metri, restando comunque all'interno della Ztl.

L'episodio arriva a pochi giorni dal ritorno di «Belve», in onda su Rai 2 dal 28 ottobre. Una coincidenza che ha riacceso l'attenzione mediatica attorno alla giornalista romana, nota per il suo carattere deciso e diretto anche fuori dallo studio televisivo.

I più letti

Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro

Su Francesca Fagnani

TV. Ecco chi è la prima ospite ufficiale di «Belve» 2025

TVEcco chi è la prima ospite ufficiale di «Belve» 2025

TV. Francesca Fagnani rinnova per altri due anni in Rai e «Belve» raddoppia

TVFrancesca Fagnani rinnova per altri due anni in Rai e «Belve» raddoppia

«Mi sfondi». Francesca Fagnani su Teo Mammucari: «Troppi uomini faticano a rispettare le donne»

«Mi sfondi»Francesca Fagnani su Teo Mammucari: «Troppi uomini faticano a rispettare le donne»

Altre notizie

Lutto nella musica. Muore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

Lutto nella musicaMuore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

E i Måneskin e Dove Cameron?. Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

E i Måneskin e Dove Cameron?Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

Spettacolo. «Un medico in famiglia»: il ritorno si farà solo con Lino Banfi

Spettacolo«Un medico in famiglia»: il ritorno si farà solo con Lino Banfi