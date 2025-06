La conduttrice della trasmissione Rai «Belve» Francesca Fagnani. IMAGO/Matteo Gribaudi

Il programma televisivo «Belve», condotto da Francesca Fagnani, raddoppia: nuove puntate e uno spin-off crime in prima serata.

Covermedia Covermedia

La Rai blinda Francesca Fagnani per altri due anni. Il contratto è stato rinnovato fino al 2027 e, con lui, anche la fiducia verso uno dei volti più forti e riconoscibili del servizio pubblico.

Non solo «Belve», che tornerà con nuove puntate, ma anche «Belve Crime», lo spin-off dedicato alla cronaca nera, in onda da martedì 10 giugno in prima serata su Rai 2. Un salto in avanti nel racconto televisivo, tra interviste dirette e protagonisti scomodi.

La scelta non sorprende: il programma, nato in seconda serata, ha scalato il palinsesto grazie a un linguaggio tagliente e a un format diventato cult. Oggi «Belve» è un marchio, e Francesca Fagnani ne è la firma riconoscibile.

La Rai ha deciso di scommettere ancora su di lei. E pare che il pubblico non veda l'ora.