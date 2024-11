Francesca Fagnani

La conduttrice di «Belve» racconta le strane richieste sui social e svela il lato ironico del suo rapporto con il compagno Enrico Mentana.

Covermedia

Francesca Fagnani ha rivelato un lato inaspettato della sua notorietà: molti fan le chiedono foto dei suoi piedi.

«Mi contattano sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi», ha raccontato di recente, «qualcuno mi ha perfino scritto: «Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti?"».

L'ironia con cui la 47enne risponde a queste particolari richieste non sembra turbare né lei né il suo compagno, il noto giornalista Enrico Mentana.

La giornalista ha infatti svelato che il fondatore del TG5, nonostante le innumerevoli attenzioni social rivolte alla sua compagna, non è affatto geloso. «Enrico non è geloso e non lo sono neanche io», ha affermato, sottolineando come tra loro ci sia un'intesa profonda e solida, costruita in oltre dodici anni di relazione.

La loro complicità emerge anche quando la conduttrice ricorda, con un pizzico di ironia, i primi tempi della loro storia, quando si è lasciata prendere dalla gelosia: «All'inizio spiavo il suo cellulare. Poi lui se ne è accorto e ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali; non ci arrivo più», ha raccontato con un sorriso.

Nonostante le stranezze che a volte accompagnano la notorietà, la Fagnani e Mentana affrontano tutto con un mix di ironia e serenità, confermandosi una delle coppie più affiatate e riservate del panorama italiano.

Covermedia