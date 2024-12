Francesca Fagnani ha ricevuto solidarietâ soprattutto dai giovani. Imago

La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, ha commentato la controversa uscita di Teo Mammucari dal suo programma, sottolineando come molti uomini trovino difficile interagire con le donne in modo rispettoso.

La partecipazione di Teo Mammucari a Belve ha generato un notevole clamore, soprattutto dopo che il comico ha abbandonato lo studio rifiutando l'intervista commentando fra le altre cose: «Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi…».

Francesca Fagnani, conduttrice del programma, ha deciso di chiarire la sua posizione, spiegando sulle pagine de «La Stampa» che la puntata in questione era stata preparata come tutte le altre e che non aveva intenzione di mettere l'uomo «all'angolo».

Fagnani: «Certi atteggiamenti non sono più tollerati»

Secondo la 48enne, «è evidente che lui non si sentisse davvero pronto per un'intervista libera e aperta. Ciò che mi ha sorpreso, però, è stata l'incredibile ondata di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si percepisce che certi atteggiamenti non sono più tollerati, soprattutto dalle nuove generazioni».

Fagnani ha sottolineato come molti uomini siano incapaci di interagire con le donne mantenendo il rispetto, trovando difficile trattarle sullo stesso piano.

Ha in seguito spiegato che in passato altri ospiti hanno avuto difficoltà con il formato dell'intervista, sottolineando che le più difficili non sono state quelle con litigi, bensì quelle in cui l'ospite rispondeva a fatica.

La conduttrice ha espresso comprensione per la timidezza e la ritrosia, ma ha evidenziato l'importanza di un'interazione rispettosa.

Mammucari: «Un periodo difficile»

Da parte sua Teo Mammucari, in un'intervista con Selvaggia Lucarelli per «Il Fatto Quotidiano», ha ammesso di aver visto solo un'intervista di Belve per intero prima di presentarsi, e di essersi proposto al programma spinto dall'entusiasmo degli amici.

Il 60enne ha spiegato di non essersi fidato e di essere andato in panico durante l'intervista, rivelando di attraversare un periodo difficile e di assumere Lexotan per dormire.

Alla luce dei fatti il romano ha anche dichiarato di voler sospendere il teatro e prendersi un anno sabbatico dalla televisione.

