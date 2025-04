Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sta per tornare con «Belve» su Rai 2. L'appuntamento con l'iconico programma di interviste condotto dalla giornalista romana è per il 22 aprile in prima serata sul secondo canale.

Covermedia Covermedia

In attesa della messa in onda, circolano i nomi di alcuni degli ospiti della nuova edizione dello show, che potrebbe vedere la partecipazione degli attori Michele Morrone e Raz Degan e dell'ex attrice porno Milly D'Abbraccio.

A loro, secondo Il Messaggero e Cinemotore, dovrebbero aggiungersi Paola Iezzi, tornata da due anni sulla scena musicale con la sorella Chiara, Benedetta Rossi, cuoca e protagonista di fortunati programmi di cucina e ricette, l'attrice Nathalie Guetta, partecipante di «Pechino Express», il rapper Gue Pequeno, e Sabrina Impacciatore, attrice amatissima e ormai star internazionale grazie al successo di «The White Lotus».

Secondo Davide Maggio, inoltre, Serena Brancale sarà ospite fisso del programma. La cantante si esibirà in una cover a settimana in un inedito momento musicale del programma.