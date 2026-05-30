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Domino in TV Francesca Fagnani nuova giudice di «Ballando con le stelle»? Ecco perché dipende da Selvaggia Lucarelli e l'«Isola dei famosi» 

Covermedia

30.5.2026 - 13:00

Francesca Fagnani potrebbe presto prendere più spazio sulle reti Rai.
Francesca Fagnani potrebbe presto prendere più spazio sulle reti Rai.
Covermedia

La conduttrice di «Belve» viene indicata tra i nomi valutati per la giuria dello show di Milly Carlucci. Ma tutto dipende dal futuro di Selvaggia Lucarelli.

Covermedia

30.05.2026, 13:00

30.05.2026, 13:08

Il rebus della prossima giuria di «Ballando con le stelle» potrebbe avere un nuovo protagonista.

Francesca Fagnani viene indicata tra i nomi valutati nel caso in cui Selvaggia Lucarelli scegliesse davvero l'avventura dell'«Isola dei famosi».

L'ipotesi nasce dalle indiscrezioni che accostano la storica giurata del talent di Rai 1 alla nuova edizione del reality di Canale 5, attualmente in fase di progettazione e al centro di un possibile rilancio con una formula profondamente diversa rispetto al passato.

Tutto dipende da Selvaggia

A rilanciare lo scenario è stata Repubblica, che cita una ricostruzione diffusa da Adnkronos.

Secondo quanto riportato, Lucarelli sarebbe tra i nomi valutati per il nuovo corso dell'«Isola», descritta come un adventure game ambientato nelle Filippine e caratterizzato da una forte componente sul campo.

Ed è proprio questo dettaglio a cambiare gli equilibri. Se la firma del Fatto Quotidiano dovesse davvero scegliere l'avventura Mediaset, per Milly Carlucci si aprirebbe uno dei dossier più delicati della prossima stagione: trovare una figura capace di raccogliere l'eredità di una delle presenze più riconoscibili e divisive del programma.

Bisognerà attendere per la decisione definitiva

Tra i nomi che circolano, quello della conduttrice di «Belve» appare tra i più naturali.

Lo stile diretto, le interviste senza filtri e la capacità di gestire il confronto televisivo rendono la Fagnani una candidata credibile per un ruolo che richiede personalità e presenza scenica.

Per il momento, però, non esistono conferme ufficiali. Il possibile ingresso della giornalista nella giuria resta legato a doppio filo alle scelte della collega e alle decisioni che matureranno nelle prossime settimane.

La partita resta aperta. Ma il semplice affacciarsi del nome della padrona di casa di «Belve» dimostra che il futuro di «Ballando con le stelle» è già entrato in una fase di riflessione in vista della prossima stagione televisiva.

Le scelte definitive sono attese nei prossimi mesi, quando saranno più chiari anche i piani di Mediaset per il ritorno dell'«Isola dei famosi».

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