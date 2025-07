Francesca Fialdini

Svelati i primi nomi del cast. E Barbara resta al palo.

Francesca Fialdini potrebbe essere tra le protagoniste della prossima edizione di «Ballando con le stelle», al via in autunno su Rai1.

Il suo nome – già in circolazione da settimane – ora sembra praticamente confermato.

Nel cast anche Andrea Delogu, mentre tra gli altri candidati spuntano Fabio Fognini, Chanel Totti, Marcella Bella, Nancy Brilli, Anna Safroncik, Eleonora Pedron, Pierluigi Pardo, Martina Colombari, Piero Marrazzo e Flavio Insinna.

Assente invece Barbara d'Urso, come riporta Affari Italiani: la sua partecipazione era stata presa in considerazione, ma non si è concretizzata. «Le parti non si sono più incontrate» – spiegano – e il progetto è sfumato. Nessuna questione economica, solo divergenze silenziose.

A pesare, forse, anche lo stop dello show «Surprise», che doveva segnare il ritorno in Rai della conduttrice a gennaio. Un ritorno mai avvenuto.

Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale da parte della produzione. Ma se le indiscrezioni verranno confermate, sarà una pista ricca di volti noti – e qualche assenza pesante.

Intanto, sui social, i fan della Fialdini esultano. E quelli della d'Urso si dividono tra amarezza e dietrologia.