La pesante rivelazione Francesca Fialdini: «Diversi abusi nel mondo dello spettacolo, poi si è alzato un muro di omertà»

Covermedia

2.11.2025 - 13:00

Francesca Fialdini
Francesca Fialdini

La conduttrice rompe il silenzio: «Denunciare è stato impossibile». Ora trasforma la fragilità in forza e impegno pubblico.

Covermedia

02.11.2025, 13:00

02.11.2025, 13:08

Francesca Fialdini ha raccontato a «la Repubblica» gli abusi subiti nel mondo dello spettacolo: «Più volte mi è successo. A uno ho levato le mani dal corpo, un altro l'ho rifiutato ripetutamente».

Quando ha provato a reagire, aggiunge, «si è alzato un muro di omertà: sola contro un sistema gigantesco».

Il suo racconto mette in luce il lato più oscuro del potere e la solitudine di chi decide di non piegarsi. Oggi, spiega la conduttrice, «porto il sorriso, ma dentro ho conosciuto il buio. Mi svegliavo la mattina e non ero felice, piangevo».

Le sue parole – sincere e dirette – raccontano una rinascita costruita sulla consapevolezza e sul coraggio: «Parlare delle proprie ferite non è debolezza, ma libertà».

Oltre alla partecipazione a «Ballando con le Stelle» e alla conduzione di «Da noi... a ruota libera», la Fialdini intende proseguire il proprio impegno sociale con incontri pubblici e progetti di sensibilizzazione su abusi, benessere mentale e dipendenze affettive.

