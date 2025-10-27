  1. Clienti privati
Anni d'angoscia Francesca Fialdini si confessa: «Mi sento vulnerabile»

Covermedia

27.10.2025 - 11:00

Francesca Fialdini.
Francesca Fialdini.
Covermedia

La conduttrice ha vissuto anni segnati dall'angoscia, finiti in terapia: «Ballare questa coreografia è come mettere in scena la mia lotta».

Covermedia

27.10.2025, 11:00

27.10.2025, 11:07

Francesca Fialdini rompe il silenzio e racconta il suo passato difficile.

«Mi svegliavo la mattina e non ero felice, ho iniziato a provare angoscia», ha detto la conduttrice nel corso di una puntata di «Ballando con le stelle 2025».

«Ci sono argomenti che fanno paura, non se ne parla e io per prima non l’ho fatto», ha aggiunto, spiegando che per anni ha indossato il sorriso in onda mentre dentro era tormentata.

«Quando fai a botte con la tua testa, la tua mente, non hai neanche le parole per capire cosa stai passando. Non avevo più identità», ha raccontato la conduttrice, che infine si è rivolta alla terapia. «Non è possibile farcela da soli. Non è solo un chiedere aiuto, ma un modo per tornare a camminare. Adesso mi sento vulnerabile come in quel periodo: è come riattraversare quella palude, ma non voglio esserlo in scena. Voglio una Francesca che abbia la forza per raccontarlo».

In chiusura, la conduttrice conferma che gli impegni attuali e futuri non rallentano: è al timone della domenica pomeriggio di Rai 1 con «Da noi... a ruota libera», in onda ogni domenica alle 17:20, con studio rinnovato e nuovi ospiti. Inoltre, è concorrente nella ventesima edizione di «Ballando con le stelle», in onda su Rai 1 dal 27 settembre 2025.

