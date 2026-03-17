Francesca Manzini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo dichiarato di rilanciare la sua carriera. Imago

Francesca Manzini si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, tra voglia di rilancio, confessioni personali e dichiarazioni senza filtri.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Francesca Manzini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo dichiarato di rilanciare la sua carriera.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’imitatrice ammette un momento di difficoltà e punta a nuovi progetti, con il sogno di Sanremo.

Tra ironia e dichiarazioni forti, Manzini parla anche di Ilary Blasi, delle opinioniste e del suo passato segnato da disturbi alimentari. Mostra di più

Francesca Manzini è pronta a rimettersi in gioco. Dopo anni tra imitazioni e televisione, l'attrice e imitatrice entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo su Canale 5.

Nota al pubblico per le sue imitazioni di personaggi come Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Asia Argento, la showgirl ha costruito una carriera tra tv e radio, da «Striscia la Notizia» fino a «RDS». Ora punta su un reality per rilanciarsi.

«Voglio tornare sotto i riflettori»

In un'intervista al «Corriere della Sera», Manzini spiega apertamente le sue motivazioni: «Vado per far sì che gli addetti ai lavori tornino a chiamarmi», ammettendo di aver vissuto un momento di stallo professionale.

L’obiettivo resta ambizioso: arrivare un giorno a Sanremo e magari ottenere nuovi progetti televisivi.

Sul programma, precisa di aver cambiato idea: «In passato non ne avevo una grande opinione, c'era troppa spettacolarizzazione», mentre oggi percepisce un format rinnovato.

Il rapporto con Ilary Blasi e le opinioniste

A guidare il reality sarà Ilary Blasi, con cui Manzini dice di avere un buon rapporto: «La chiamerò sore'», racconta, ricordando anche un episodio social che aveva generato equivoci legati a Francesco Totti, poi chiariti.

Tra le opinioniste, spicca Selvaggia Lucarelli, descritta con ironia: «È come l'Agenzia delle Entrate: fa paura a prescindere». Toni più affettuosi invece per Cesara Bonamici, definita «un’istituzione».

Tra carriera, famiglia e opinioni forti

Guardando al passato, Manzini attribuisce un ruolo chiave a «Striscia la Notizia»: secondo lei, è stata la vera consacrazione, grazie anche al sostegno di Antonio Ricci.

L'imitatrice parla anche della sua vita privata e del rapporto con il padre, che inizialmente dubitava del suo percorso artistico, mentre lei rivendica oggi la propria indipendenza.

Infine, affronta temi personali come i disturbi alimentari. Secondo Manzini, fenomeni come l'uso dell'Ozempic sono preoccupanti e vanno gestiti con attenzione medica. Critica anche il concetto di body positivity: «Per me è una scemenza», sostenendo invece l'importanza di lavorare su se stessi.

Un percorso che, racconta, l'ha portata a ritrovare equilibrio dopo un periodo difficile legato all'anoressia.