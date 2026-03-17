Francesca Manzini è pronta a rimettersi in gioco. Dopo anni tra imitazioni e televisione, l'attrice e imitatrice entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo su Canale 5.
Nota al pubblico per le sue imitazioni di personaggi come Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Asia Argento, la showgirl ha costruito una carriera tra tv e radio, da «Striscia la Notizia» fino a «RDS». Ora punta su un reality per rilanciarsi.
«Voglio tornare sotto i riflettori»
In un'intervista al «Corriere della Sera», Manzini spiega apertamente le sue motivazioni: «Vado per far sì che gli addetti ai lavori tornino a chiamarmi», ammettendo di aver vissuto un momento di stallo professionale.
L’obiettivo resta ambizioso: arrivare un giorno a Sanremo e magari ottenere nuovi progetti televisivi.
Sul programma, precisa di aver cambiato idea: «In passato non ne avevo una grande opinione, c'era troppa spettacolarizzazione», mentre oggi percepisce un format rinnovato.
Il rapporto con Ilary Blasi e le opinioniste
A guidare il reality sarà Ilary Blasi, con cui Manzini dice di avere un buon rapporto: «La chiamerò sore'», racconta, ricordando anche un episodio social che aveva generato equivoci legati a Francesco Totti, poi chiariti.
Tra le opinioniste, spicca Selvaggia Lucarelli, descritta con ironia: «È come l'Agenzia delle Entrate: fa paura a prescindere». Toni più affettuosi invece per Cesara Bonamici, definita «un’istituzione».
Tra carriera, famiglia e opinioni forti
Guardando al passato, Manzini attribuisce un ruolo chiave a «Striscia la Notizia»: secondo lei, è stata la vera consacrazione, grazie anche al sostegno di Antonio Ricci.
L'imitatrice parla anche della sua vita privata e del rapporto con il padre, che inizialmente dubitava del suo percorso artistico, mentre lei rivendica oggi la propria indipendenza.
Infine, affronta temi personali come i disturbi alimentari. Secondo Manzini, fenomeni come l'uso dell'Ozempic sono preoccupanti e vanno gestiti con attenzione medica. Critica anche il concetto di body positivity: «Per me è una scemenza», sostenendo invece l'importanza di lavorare su se stessi.
Un percorso che, racconta, l'ha portata a ritrovare equilibrio dopo un periodo difficile legato all'anoressia.