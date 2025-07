«Sei troppo giovane per mettere su chili»: Francesca Michielin risponde per le rime

Francesca Michielin Imago

La cantante Francesca Michielin risponde con fermezza a un commento offensivo sul suo aspetto fisico, sottolineando l'impatto negativo che tali osservazioni possono avere sulle giovani donne.

Nicolò Forni

L'artista ha condiviso un messaggio ricevuto sui social, dove un utente criticava il suo corpo dopo averla vista in pantaloncini, e ha esposto la sua indignazione.

Michielin ha riflettuto sul fatto che il problema non è solo personale, ma riguarda una mentalità diffusa che si sente autorizzata a giudicare il corpo delle donne, specialmente quelle con una vita pubblica. Mostra di più

Francesca Michielin ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a un commento offensivo sul suo aspetto fisico. La cantautrice ha risposto con determinazione, non solo per sé stessa, ma anche per tutte le donne e ragazze che subiscono il body shaming.

Su X ha condiviso un messaggio privato ricevuto sui social, in cui un utente criticava il suo corpo dopo averla vista in pantaloncini in un video.

Il messaggio recitava: «Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti pare, ciao».

Questo commento ha suscitato l'indignazione dell'artista, che anche in passato è stata bersaglio di osservazioni simili. Questa volta, però, la 30enne ha scelto di reagire pubblicamente per denunciare una mentalità ancora troppo diffusa: quella di chi si sente autorizzato a giudicare il corpo femminile come se fosse un bene pubblico.

«A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti», ha scritto. «Andaste a f4ncul0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)».

La dovete smettere.



A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti.



Andaste a f4ncul0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra) pic.twitter.com/Ju5q7PNryR — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 22, 2025

«Perché commentare il corpo di una donna?»

Francesca Michielin non è nuova a prese di posizione decise, ma qui il problema non è solo personale. Lo chiarisce in un ulteriore commento: «Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi personali, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco!».

Questa riflessione tocca una ferita collettiva. Il body shaming, soprattutto quando rivolto a figure pubbliche, diventa un messaggio implicito per chi osserva e può avere un impatto profondo, specialmente sulle più giovani.

La vicenda di Francesca Michielin ricorda quanto accaduto recentemente a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, che è stata criticata per il suo aspetto in un video del suo ultimo singolo.

Commenti come «Ma cosa le è successo?» e «Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene» sono apparsi sotto il video. A difenderla è intervenuta la fanpage di Angelina Mango, anche lei vittima di body shaming in passato.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.